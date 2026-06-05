Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 5 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INTERVENCIÓN

Bastián Jerez volvió a ser operado: "Todo salió bien"

Lo informó su madre con un mensaje en sus redes sociales. El procedimiento consistió en el cambio de cánula y la colocación de un botón gástrico para su alimentación.

Gabriel Arias
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

A casi cinco meses del accidente, la madre de Bastián Jerez, el niño de 8 años que sigue internado por el choque entre un vehículo UTV y una camioneta en Pinamar, confirmó que su hijo fue operado nuevamente en el Hospital Italiano de San Justo.

Macarena Collantes utilizó su cuenta personal de la red social Instagram para informar que el menor "ya salió de quirófano" y que "gracias a Dios, salió todo bien". El procedimiento consistió en el cambio de cánula y la colocación de un botón gástrico para su alimentación.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

"¡Gracias a todos por sus mensajitos, siempre leo todos!", expresó la madre de Bastián, quien resultó gravemente herido tras el accidente.

Con relación al accidente, Manuel Molinari, el conductor de la camioneta; Noemí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Cómo fue el accidente

El menor permanece hospitalizado desde el 12 de enero, cuando sufrió severas lesiones en un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera de Pinamar.

El niño viajaba junto a su padre y amigos de la familia cuando ocurrió el impacto y como consecuencia del hecho, sufrió graves traumatismos en la cabeza y el hígado, por lo que debió ser sometido a múltiples cirugías.

"¡Gracias a todos por sus mensajitos, siempre leo todos!", expresó la madre de Bastián, quien resultó gravemente herido tras el accidente.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Con relación al accidente, Manuel Molinari, el conductor de la camioneta; Noemí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.Cómo fue el accidenteEl menor permanece hospitalizado desde el 12 de enero, cuando sufrió severas lesiones en un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera de Pinamar.El niño viajaba junto a su padre y amigos de la familia cuando ocurrió el impacto y como consecuencia del hecho, sufrió graves traumatismos en la cabeza y el hígado, por lo que debió ser sometido a múltiples cirugías.El choque se produjo entre una camioneta y un UTV en Pinamar (Archivo).
El choque se produjo entre una camioneta y un UTV en Pinamar (Archivo).

Tras permanecer 25 días internado en Mar del Plata y atravesar siete operaciones, el 9 de febrero fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa su tratamiento.

La evolución de Bastián es seguida de cerca por familiares, amigos y miles de personas que desde el accidente acompañan a la familia a través de cadenas de oración y mensajes de apoyo en redes sociales.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy


Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
Maria Becerra mostró el mensaje más tierno que le mandó a Tini Stoessel: "Te apretaría la cara del amor que me generás"
Noticias

Maria Becerra mostró el mensaje más tierno que le mandó a Tini Stoessel: "Te apretaría la cara del amor que me generás"

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Últimas noticias de Bastián Jerez