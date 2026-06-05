Bastián Jerez volvió a ser operado: "Todo salió bien"

A casi cinco meses del accidente, la madre de Bastián Jerez, el niño de 8 años que sigue internado por el choque entre un vehículo UTV y una camioneta en Pinamar, confirmó que su hijo fue operado nuevamente en el Hospital Italiano de San Justo.

Macarena Collantes utilizó su cuenta personal de la red social Instagram para informar que el menor "ya salió de quirófano" y que "gracias a Dios, salió todo bien". El procedimiento consistió en el cambio de cánula y la colocación de un botón gástrico para su alimentación.

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"¡Gracias a todos por sus mensajitos, siempre leo todos!", expresó la madre de Bastián, quien resultó gravemente herido tras el accidente.

Con relación al accidente, Manuel Molinari, el conductor de la camioneta; Noemí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Cómo fue el accidente

El menor permanece hospitalizado desde el 12 de enero, cuando sufrió severas lesiones en un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera de Pinamar.

El niño viajaba junto a su padre y amigos de la familia cuando ocurrió el impacto y como consecuencia del hecho, sufrió graves traumatismos en la cabeza y el hígado, por lo que debió ser sometido a múltiples cirugías.

El choque se produjo entre una camioneta y un UTV en Pinamar (Archivo).

Tras permanecer 25 días internado en Mar del Plata y atravesar siete operaciones, el 9 de febrero fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa su tratamiento.

La evolución de Bastián es seguida de cerca por familiares, amigos y miles de personas que desde el accidente acompañan a la familia a través de cadenas de oración y mensajes de apoyo en redes sociales.

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