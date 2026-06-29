Hallaron 24 granadas antitanque en Monte Grande y las hicieron estallar: video impactante

Un impactante hallazgo obligó a desplegar un importante operativo de seguridad este domingo en la localidad bonaerense de Monte Grande, donde fueron encontradas 24 granadas explosivas de fusil antitanque dentro de una caja de madera, las cuales fueron neutralizadas mediante una detonación controlada en el mismo lugar.

El descubrimiento ocurrió durante la tarde en un terreno ubicado sobre la calle Maipú, entre Ventura Ávila y Alejo Ortega, cerca del predio municipal Eco Punto 1. Según informaron fuentes policiales, dentro de una caja de madera se encontraban los explosivos, lo que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

Ante la presencia de material potencialmente peligroso, efectivos de la Comisaría Esteban Echeverría Primera activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones y solicitaron la participación de personal especializado en explosivos.

Los expertos trabajaron bajo estrictas medidas de seguridad y utilizaron equipamiento de protección EOD (Eliminación de Artefactos Explosivos - Explosive Ordnance Disposal, en inglés) para la manipulación de este tipo de armamento. Así, identificaron y contabilizaron 24 granadas de fusil antitanque de 62 milímetros.

Hallaron más de 20 granadas en Monte Grande y las neutralizaron con una detonación controlada.

Luego de las pericias iniciales, se determinó que los proyectiles conservaban su embalaje original de forma cilíndrica. Además, se estableció que presentaban un estado de conservación regular, aunque mantenían todas sus partes constitutivas.

Con los resultados del análisis en mano, las autoridades judiciales fueron notificadas de la situación. El juez federal Sebastián Garber, a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora, dispuso que se procediera a la neutralización de los explosivos.

Hallaron más de 20 granadas en Monte Grande y las neutralizaron con una detonación controlada.

Las tareas se realizaron dentro del mismo predio donde fueron hallados los artefactos, ya que el lugar reunía las condiciones de seguridad necesarias y contaba con las distancias requeridas para efectuar una detonación controlada sin riesgos para la población.

La investigación continúa para determinar cómo llegaron las granadas hasta ese sector de Monte Grande. Entre las medidas ordenadas por los investigadores se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras diligencias orientadas a reconstruir el origen del material explosivo.