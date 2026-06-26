Alarma por amenaza de bomba en vuelo de Aerolíneas Argentinas

Un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas que viajaba con destino a Corrientes fue objeto de una amenaza de bomba este viernes por la mañana.

La situación obligó a las autoridades a activar de urgencia el protocolo de seguridad aeroportuaria, aunque finalmente se constató que se trató de una falsa alarma y la aeronave pudo aterrizar sin inconvenientes.

Fuentes oficiales confirmaron que el aviso se recibió mediante una llamada telefónica que alertaba sobre un artefacto explosivo.

Si bien en la comunicación no se detalló el número de servicio, las características aportadas coincidían con el vuelo que acababa de despegar desde el Aeroparque Jorge Newbery.

Activación del protocolo y revisión de la aeronave

Tras recibir la alerta, las fuerzas de seguridad implementaron los procedimientos estandarizados para este tipo de emergencias en el aire, mientras se determinaba el origen del llamado.

Con el correr de los minutos, los investigadores lograron establecer que la comunicación se trataba de una "broma" y llevaron tranquilidad a la tripulación.

Una vez que la aeronave tocó tierra en el aeropuerto correntino, los pasajeros pudieron descender de la cabina sin ningún tipo de inconveniente.

Posteriormente, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron una exhaustiva revisión del equipaje de bodega y de la estructura del avión.

El resultado de los peritajes en el aeropuerto

Los especialistas en explosivos concluyeron el operativo de rastreo con resultados negativos, confirmando la ausencia de cualquier elemento extraño o peligroso a bordo.

La empresa estatal y las autoridades judiciales correspondientes ya iniciaron las tareas de investigación para identificar al autor de la llamada telefónica.

Este tipo de intimidaciones públicas suelen derivar en severas penas legales y millonarias multas económicas por los costos operativos generados.