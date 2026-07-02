Impactante bomba polar con graves consecuencias en Mendoza

Con los hechos más impactantes en lo que va de la jornada en la provincia cuyana resumido en los siguientes titulares:

-Ola polar en Mendoza. Durante toda la jornada hubo temperaturas bajo cero en la capital y municipios de alrededores. En zona del Valle de Uco y sur provincial se registraron hasta 6 grados bajo cero. En Cordillera los registros marcaron hasta 16 grados bajo cero.

-Desde la madrugada se registraron innumerable cantidad de incidentes viales como producto de la caída de nieve y la formación de hielo en la calles, rutas y caminos.

-10 autos chocaron en cadena. Sucedió en ruta panamericana a la altura de calle Pueyrredón en Chacras de Coria. Fue en la traza que va hacia el norte.

-Choque en cadena en el Acceso Sur. Fue sobre el puente del Río Mendoza, en el departamento Luján de Cuyo en la mano que va hacia el norte. Intervinieron 4 vehículos. Una mujer quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por bomberos y policías. Luego la trasladaron a un centro médico donde quedó bajo observación.

-Hubo dos accidentes en calle Paso. Chocaron en total 5 autos. Sucedió en la bajada a calle Gargantini a metros del Arena Maipú y a pocos metros uno del otro y se debe a la calzada congelada.

-Un camión quedó atravezado sobre el puente de calle Elpidio González y ruta nacional 7 en el departamento Guaymallén. No reaccionaron los frenos, se cree que por el asfalto congelado y pasó derecho quedando por encima del guardarail.

-También se reportó un choque de grandes proporciones en Godoy Cruz. Sucedió en carril Rodríguez Peña entre calles Independencia y 9 de Julio en la mano que va hacia el oeste. Intervinieron dos autos que quedaron destrozados.

-Un micro quedó varado. Sucedió en el puente de calle Elpidio González que pasa por encima del Acceso Este en Guaymallén. Se cree que es producto del hielo en la calzada.

-El conductor de una moto chocó contra un taxi. Sucedió en Avenida San Martín, frente al Casino y la alcoholemia le dio positiva. Se informó además que no tenía licencia habilitada para conducir. El test arrojó como resultado 2.42 gramos de alcohol en sangre.

-Esta mañana también volcó un camión en la ruta hacia chile. Sucedió a la altura del puente Río Blanco en la zona de Potrerillos. La información policial indica que no se registraron víctimas.

-Conductor borracho fue interceptado en Guaymallén. Un hombre de 40 años que manejaba en zigzag por la Ruta provincial 20 intentó escapar de las patrullas, pero fue interceptado y detenido. Se le pidió la documentación personal y del vehículo. El test le dio 2,44 gramos de alcohol en sangre.

-Se produjo un incendio en la zona de El Challao en el departamento Las Heras. Afectó un complejo de cabañas y se cree que fue producto de la calefacción.

-El paso hacia Chile está habilitado. A pesar de la ola polar no se ha suspendido el tránsito entre ambos países. El sistema aduanero está funcionando de 9 a 21 horas, igual que el Paso Pehuenche, se encuentra habilitado en Malargüe.

-Corrupción en la justicia federal de Mendoza. Condenaron al homicida de Diego Aliaga por mentir y querer ayudar al exjuez Walter Bento. Se trata de Diego Barrera, quien recibió 2 años de cárcel por falso testimonio. En la instrucción del megajuicio por corrupción apuntó contra el echado magistrado y en el debate se desdijo para beneficiarlo.

-Inseguridad en Las Heras. Recuperaron una camioneta robada y detuvieron a 5 personas. Un rápido despliegue policial permitió recuperar un vehículo de alta gama y desbaratar a una banda que intentaba rescatar al presunto autor del hecho.

-Encontraron un cráneo y una mochila con un DNI. El hecho tuvo lugar en la zona del dique El Carrizal y activó las pericias forenses. Ahora modificó el rumbo de una causa por averiguación de paradero. La investigación apunta a determinar las circunstancias de la muerte de un hombre de 40 años que era buscado desde fines de junio.

-La Corte provincial de justicia rechazó el pedido de prescripción de la condena por abuso sexual que pesa contra un exfuncionario de Mendoza. Se trata del exsubsecretario de Trabajo Alejandro Jofré. El fallo de la Corte es unánime y lleva las firmas de los jueces José Valerio, Mario Adaro y Julio Gómez. Jofré fue condenado por la Justicia varios años después de que tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo denunciaran que habían sido "tocadas" en varias ocasiones por el entonces funcionario, en horario laboral. La denuncia judicial data de fines de 2017, pero Jofré renunció a su cargo en junio de 2018

-Crimen en el departamento Junín. El psicólogo preso por el crimen de su madre seguirá en la cárcel luego de que le dictaran prisión preventiva. El hombre de 46 años está imputado por homicidio agravado por el vínculo por el asesinato de la docente jubilada Margarita Iris Gutiérrez de 72 años.

-Buscan a una mujer que desapareció en Las Heras. Los familiares de Micaela Belén Mescolotto, de 32 años, radicaron la denuncia por paradero. Falta de su hogar en calle Molinero Tejeda desde el martes. Piden cualquier dato de interés darlo a conocer al teléfono de policía 911.

-Juicio abreviado y condena para el acusado del homicidio de un adolescente . Iván Francisco Iracheta fue condenado tras un juicio abreviado en el Polo Judicial. Fue por el homicidio de Juan Manuel Baigorria ocurrido en 2017 en Godoy Cruz.

-En General Alvear lograron localizar un hombre que se encontraba extraviado. Con la ayuda de drones, personal policial pudo localizarlo cuando circulaba por calle C y calle 22. Se informó que fue hallado en buen estado de salud y lograron ponerlo en contacto con sus familiares.