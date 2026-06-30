Los temas policiales más impactantes sucedidos en Mendoza en las últimas horas

Con una apretada síntesis de los temas policiales más impactantes producidos en lo que va de esta jornada en la provincia cuyana:

- Detuvieron a un enfermero. Presta servicios en el hospital Luis Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza. Es por un presunto abuso sexual a un paciente con discapacidad. La víctima, de 50 años y con retraso mental, dijo haber sido abusado sexualmente en el baño de una de las habitaciones. Policía Científica cuando hizo el estudio de campo encontró elementos que complicaron al acusado: habían restos de semen que el ADN dio positivo en la persona del enfermero. Quedó inmediatamente detenido.

-Narcotráfico en Mendoza. Una pareja de "mulas" de nacionalidad boliviana estuvo "detenida" 4 días en el hospital Central donde, tras el correspondiente tratamiento, evacuaron 188 capsulas de cocaína que intentaban comercializar en esta provincia.

-Incidente vial en Maipú. Sucedió la mañana de este martes sobre el carril Juan José Paso (ruta provincial 10). Una mujer perdió el dominio de su auto y dio un vuelco. Resultó con golpes sin heridas graves y tuvo que ser rescatada del habitáculo a través de una de las ventanas. El hecho tuvo lugar en la mano que va hacia el oeste a la altura del parque metropolitano.

-Choque en ruta nacional 7 en el este de Mendoza. Impactaron dos camiones. El hecho sucedió la madrugada de hoy a la altura de la calle Eloy Guerrero sentido a la capital. La calzada estuvo reducida y no se registraron personas heridas.

-Otro importante choque sucedió a la salida del Acceso Este a Costanera. Allí impactaron un camión y un micro de la empresa Dicetur que une la zona Este con la terminal de ómnibus de la provincia. El hecho generó caos de tránsito en la llegada al nudo vial.

-Una familia completa se intoxicó con monóxido de carbono. Luego de las 4 de la mañana comenzaron a percibir los síntomas y pidieron ayuda. Fueron asistidos por el servicio coordinado de emergencias un hombre de 40 años, una mujer de 39 años y sus dos hijos de 16 y 4 años. El hecho tuvo lugar en el interior del barrio privado "Las Cortaderas II", ubicado en el departamento Guaymallén. Se informó además que el grupo familiar quedó fuera de peligro.

-Denuncian que la maternidad del hospital "Saporiti" seguirá sin atender partos. Vecinos del departamento Rivadavia sienten que la justicia no escuchó sus reclamos para que siga la atención en ese centro asistencial. Indican que ante emergencias por partos deben recorrer grandes distancias para llegar hasta el hospital Perrupato ubicado en San Martín o a las maternidades ubicadas en el Gran Mendoza.

-Un argentino quedó detenido en el paso Los Libertadores cuando viajaba hacia Chile. Fue por robarle la cartera a una pasajera de un colectivo. La víctima había dejado sus pertenencias arriba de un mesón mientras hacía los trámites de migraciones. El detenido fue identificado con las iniciales T.R.B., de 24 años, un ciudadano argentino con residencia en Chile. Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la localidad chilena de Los Andes, donde el fiscal Jorge Alfaro Figueroa lo imputó por el delito de hurto simple consumado. Como no registraba antecedentes penales en Chile, la Justicia le otorgó una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año. Como parte de las condiciones impuestas, deberá fijar un domicilio y tiene prohibido acercarse a la víctima durante ese período.

-Un alumno había quedado atrapado entre dos paredes. El hecho tuvo lugar en la Escuela "2717" ubicada en calle Lafinur al 620 en el departamento Guaymallén. Las autoridades llamaron al 911 y personal de bomberos lograron rescatar al niño que había quedado en esa situación. Constataron que el estudiante se encontraba en posición semisentada y con la pierna derecha acalambrada, lo que impedía que pudiera salir por sus propios medios. Tras ser asistido, se constató que se encontraba en perfecto estado de salud y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

-Novedades desde el Polo Judicial de Ciudad. Este viernes se define si hubo delito en la causa que investiga supuestos abusos sexuales a una menor de edad por parte de jugadoras adultas de hóchey, cuando le hicieron una ceremonia de "bienvenida". Los hechos fueron denunciados en el Club Alemán ubicado en Guaymallén.

-Volcó el conductor de un auto en San Rafael. El hombre de 24 años manejaba desde la zona del Valle Grande por ruta 173 hacia el centro de esa ciudad. El test de alcoholemia le dio positivo. El análisis arrojó que manejaba con 1.26 gramos de alcohol en sangre. Debió ser asistido por personal médico y de bomberos que lograron sacarlo del habitáculo.

-Inseguridad en Godoy Cruz. Destrozaron la vidriera de una tienda de mascotas y robaron una cama para perros. Sucedió en el comercio ubicado en calle La Plata al 700. Un delincuente dañó el ingreso del local durante la madrugada para sustraer mercadería y escapar del lugar antes de ser identificado por los propietarios de la zona.

-Inseguridad en San Carlos. Asaltaron una propiedad de una familia de comerciantes. Sucedió en calle Leopoldo Suárez al 200 en la localidad La Consulta. Les llevaron más de 8 millones de pesos en efectivo.

-Asaltaron a un fotógrafo profesional. Delincuentes ingresaron a su domicilio de calle Paraguay en Godoy Cruz cuando descansaba con su familia. Le abrieron las llaves del gas para adormecerlo y le robaron equipos de trabajo con archivos de más de 20 años de trabajo. Emanuel Díaz pudo salvar su vida cuando despertó cuando sentía náuseas y se dio cuenta que habían ingresado a robarle. Ahora pide que quienes puedan brindar datos sobre los elementos robados se comuniquen a su teléfono 2617051857 o a través de su cuenta de Instagram @emmadiazfotografo.

-Piden precaución para circular por el centro. Se debe a la falta de rejilla sobre la calzada. El hecho se da a la altura de Avenida José Vicente Zapata y Rioja. Los vecinos denuncian que robaron esos elementos, la zona está señalizada pero piden especial atención para evitar accidentes.

- La Justicia Federal avanza en la investigación sobre una organización de perfil religioso que operaba en tres países, con una de las sedes ubicada en Mendoza. En el cierre de su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°2, el fiscal general Alberto Gentili pidió penas de hasta 24 años de prisión para 27 acusados de haber integrado el "Templo Filadelfia". Se trata de una estructura que, bajo la fachada de una congregación religiosa, habría sometido durante casi cinco décadas a personas en situación de vulnerabilidad mediante explotación laboral, reducción a la servidumbre, abusos sexuales, control psicológico y aislamiento. La novedad no sólo pasa por el pedido de condena. La fiscalía también solicitó el decomiso de 48 inmuebles ubicados en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, además de 16 vehículos que, según el Ministerio Público Fiscal, fueron utilizados para la comisión de los delitos o serían producto de esa estructura criminal. En ese listado patrimonial aparece Mendoza, donde la organización tenía un templo ubicado en calle Elpidio González, en Guaymallén. Había sido allanado en el año 2020 y durante el operativo nacional se desarticuló las sedes de esa organización criminal.