Los hechos policiales más resonantes en lo que va de este viernes en Mendoza

El desarrollo amplio de estos temas que causan alto impacto en lo que va de este viernes en la provincia cuyana:

-Crece el consumo de drogas en Mendoza. Hicieron una radiografía y el resultado indicó que crece el uso de "cocaína fumada" y alertan por daños más severos. Las consultas en hospitales van en aumento. Hay una alarmante baja en la edad de inicio y un incremento general de consumidores en toda la provincia. El perfil o ranking de preferencia de sustancias no se modifica y suelen ser las sustancias legales las que lideran el podio: 1° alcohol, 2° tabaco, 3° marihuana, 4° cocaína.

-Operativo antinarco. Lograron desbaratar una banda que operaba en distintos puntos del Gran Mendoza. Les incautaron 174.620 dólares, 36.274.500 pesos argentinos, 571.000 pesos chilenos, más de un kilo y medio de cocaína, armamento, automóviles y otros objetos. Tres personas quedaron detenidas luego de allanar 13 domicilios en Guaymallén y Godoy Cruz.

-Condenaron a 10 años de cárcel a una docente y su pareja abogado por abusar de su propia hija menor de edad. La Justicia de Mendoza condenó a la docente de 64 años y al abogado y profesor de karate de 73 años, a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de la hija del hombre cuando era una adolescente. Los dos imputados recibieron la misma cantidad de años de pena en el marco de una causa penal tramitada en la zona Este. Trascendió también que e las autoridades judiciales dispusieron que cumplan la condena en sus respectivos domicilios particulares debido a su avanzada edad y a las condiciones médicas que presentaron.

-En el departamento Junín condenaron a 7 años de prisión a un joven de 20 años de edad. Fue por violar y amenazar a su exnovia. La justicia penal Zona Este dictó la sentencia por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, amenazas coactivas y desobediencia a una orden judicial. Los episodios ocurrieron en febrero de este año en la localidad de Ingeniero Giagnoni, cuando el agresor se presentó en la vivienda de la víctima, con quien tiene un hijo en común. El acusado ingresó de manera ilegal a través de una ventana de la propiedad, la tomó por la fuerza y la sometió sexualmente sin su consentimiento. Horas más tarde ese mismo día, cuando caminaba por la vía pública la mujer fue interceptada nuevamente por su expareja. El delincuente la sujetó por la cintura, la arrastró por la fuerza hacia el interior de un edificio abandonado de la zona y volvió a cometer una agresión sexual en contra de la voluntad de la víctima.

-Suspendieron a 4 empleados del hospital Scaravelli en el departamento Tunuyán por la muerte de una mujer. La familia hizo una denuncia por mala praxis cuando la joven de 22 años ingresó para ligarse las trompas y al otro día murió.

-Inseguridad en Maipú. Un peluquero cordobés dijo estar de vacaciones en Mendoza pero cayó preso por un robo en un barrio privado. El acusado tiene 25 años y quedó reducido por los propios vecinos del complejo residencial donde estaba cometiendo el robo junto a un cómplice.

-Seguirán presos los dos sanrafaelinos acusados de estafar a Mercado Libre 832 veces. La justicia dictó prisión preventiva para los primos Gastón y Marcos García quienes accedían a pequeños montos en tarjetas de crédito y débito ajenas y lograron comprar unos 78.000 dólares en criptomonedas.

-La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y el uso en todo el país de dos insumos médicos e inició un sumario sanitario contra una empresa distribuidora de Mendoza, luego de detectar durante una inspección un producto sin autorización y otro que sería falsificado. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y alcanza a la firma JMG S.A., ubicada en Villa Nueva, Guaymallén. Ante esta situación prohibió en todo el territorio nacional la venta, distribución y uso de la "Clipadora para cielo abierto" marca EDLO hasta que obtenga el registro sanitario correspondiente. También prohibió el electrodo identificado como "Electrodo neutro desechable dividido para niños marca AESCULAP AG - Germany"

-Secuestraron 23 teléfonos celulares en un comercio del centro por irregularidades. La Policía de Mendoza realizó un operativo en un local de la calle Catamarca que no estaba inscripto en el registro obligatorio de venta de bienes usados y carecía de la documentación de los equipos.

-Detuvieron a un hombre que vendía por Facebook cinco luminarias robadas a la Municipalidad de Guaymallén. El sospechoso de 46 años ofrecía los artefactos a un valor que no coincidía con el precio de mercado. Lo citaron en Rodríguez Peña y Maza, arribó en camioneta y allí fue abordado por una comisión de investigadores que lo apresaron.

-En Maipú detuvieron a un hombre que llevaba una moto a empujones. El hecho sucedió en inmediaciones de calle Lamadrid norte y Acceso Este. No llevaba patente y el acusado no tenía documentación del rodado. Ante esta situación, los policías verificaron los números del moto y del chasis, y detectaron que presentaba un pedido de secuestro por robo.

-Murió el conductor de una moto. La víctima fatal tenía 50 años y fue impactado por una camioneta. Sucedió la madrugada de este viernes en Maipú. El hecho ocurrió pasadas las 00:00 h sobre calle Emilio Civit, frente al Parque Metropolitano. El conductor de la camioneta intentaba incorporarse a calle Mitre en el momento en que se produjo la colisión. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y falleció en el lugar. Tras el siniestro, el conductor de la Amarok fue aprehendido por disposición de la Fiscalía interviniente. Además, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.

-En el cementerio de General Alvear denuncian irregularidades. Familiares que han ído a visitar a sus fallecidos indican que les construyeron nichos nuevos sobre sus parcelas y quieren saber qué hicieron con los restos. Los casos ahora son patrocinados por el abogado Claudio Vázquez quien pidió una investigación judicial contra el municipio.

-Tres menores de edad quedaron detenidos cuando circulaban con un arma de fuego. Sucedió a plena luz del día (13,30 horas) en la esquina de calles Taboada y Moretti en la localidad Mayor Drummond en Luján de Cuyo. Por disposición del ayudante fiscal en turno, Javier Martorel, las actuaciones del caso se derivaron al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) ya que los delincuentes tienen entre los 14 y 15 años.

-Encontraron en Santa Rosa al hombre que había desaparecido en San Martín. Ezequiel Garay, de 30 años, fue localizado tras varios días sin contacto. Estaba desorientado y fue reconocido por un comerciante que vio su imagen por los medios. Era buscado luego de hacer un trámite en un banco y desconocerse su paradero.

-Inseguridad en Capital. Un delincuente quedó detenido luego robar en la quinta sección. Perpetró el delito contra una camioneta luego de actuar con un inhibidor de alarma. El hecho sucedió a plena luz del día en la puerta del domicilio de calle Clark. Los damnificados descubrieron el faltante de sus objetos de valor: una campera rompeviento, una riñonera con tuercas antirrobos, llaves y un inflador de ruedas y constataron que las cerraduras del rodado no habían sido forzadas

-Inseguridad en Luján de Cuyo. Delincuentes amenazaron con revolver a dos personas que ingresar a comprar a una despensa. El hecho tuvo lugar en barrio Valle del Sol en la zona de Ugarteche. A las víctimas de 38 y 70 años de edad les llevaron dinero y los teléfonos celulares.

-Encontraron en Corrientes un auto que había sido robado en Mendoza. Era buscado desde 2024 y presentaba irregularidades en su identificación y registraba un pedido de secuestro activo emitido por la policía mendocina. Se trata de un Citroën C5 que estaba estacionado en forma sospechosa sobre la calle Teniente Ibáñez al 500 de la capital correntina.