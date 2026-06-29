Los hechos policiales más impactantes de este lunes en Mendoza

Con el desarrollo amplio de nuestros títulos que han sido de alto impacto en lo que va de este lunes en la provincia cuyana:

-Incendio en alta montaña. El siniestro se registró alrededor de las 4 de la mañana de este lunes. Arrasó con el restaurante y café llamado "El Forastero". Está ubicado sobre la ruta internacional a Chile, en el ingreso a la villa de Uspallata. Solo hubo daños materiales totales. El propietario del local debió recibir asistencia médica porque inhaló monóxido de carbono. Antes de este mediodía le dieron el alta y se indicó que está fuera de peligro. Se indicó además que las pérdidas son totales y se aguarda por personal de policía Científica para realizar los peritajes de rigor y hallar el origen del fuego.

-En el Valle de Uco filmaron a un hombre abusando sexualmente a una menor de edad en la vía pública. El sujeto quedó detenido y se destapó otro hecho que cometió. Ahora, fue condenado a 9 años de cárcel. En la esquina de Francisco Delgado y Derqui, en el departamento Tunuyán, se podía ver a un hombre de avanzada edad abrazando por detrás a una niña de 10 años, besándola en la boca y tocando sus senos. A los pocos minutos, el hombre de 61 años era subido a un móvil policial. El acusado fue imputado por abuso sexual simple agravado por la convivencia en 2 hechos, ya que la víctima -nieta de su pareja- declaró que había sufrido una situación similar días atrás en el interior de la casa donde vivían. La menor de edad dijo haber sido abusada sexualmente con acceso carnal por el hombre dentro de un domicilio en Cordón del Plata, Tupungato, a finales de 2025. Ahora el obrero rural se encuentra alojado en el complejo penitenciario San Felipe en la capital mendocina.

-Allanaron un bunker narco en el departamento Junín. Durante el operativo quedó detenido un hombre de 37 años. Se trata de un punto de venta de estupefacientes ubicado en el distrito de La Colonia, donde secuestraron cocaína y más de $220.000 en efectivo.

-Conductor de camión manejaba alcoholizado. Intentó esquivar un control policial alrededor de las 2 de la mañana de este lunes en ruta provincial 50 y ruta 33 en el departamento Maipú. Fue perseguido y obligado a detenerse. El test de alcoholemia le dio 2.64 gramos de alcohol en sangre. El hombre de 31 años quedó a disposición de la justicia.

-Incidente vial en Lavalle. Chocaron moto y auto. Sucedió a la salida de un supermercado ubicado en Villa Tulumaya. EL vehículo menor quedó incrustado en el costado del auto. El conductor de la moto resultó con lesiones, tiene 59 años y dio positivo al test de alcoholemia. El análisis le arrojó 0.81 gramos de alcohol en sangre. También resultó lesionada la acompañante que viajaba en la moto, de 56 años de edad, quien debió recibir asistencia médica. El conductor del auto dio negativo a la alcoholemia.

-Inseguridad en Maipú. Dos delincuentes quedaron detenidos luego de ingresar a robar a una propiedad e intentar escapar por los techos. Los acusados tienen 29 y 30 años y les encontraron dinero, alhajas, relojes, pulseras y otros elementos que habían robado de la vivienda ubicada en calle Palma al 50. Ambos delincuentes quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

-Inseguridad en Las Heras. Un hombre robó un auto marca clío que tenía las llaves puestas. El hecho sucedió en calle Mitre al 475. La propietaria había bajado un momento a realizar compras y el descuido fue aprovechado por el ladrón. Luego de la denuncia se armó un operativo que logró seguir el auto a través de las cámaras de seguridad del 911 y fue localizado en el interior del barrio Cristo Redentor. Lograron recuperar el auto y el autor del delito quedó preso.

-Contaminación con materia fecal en la zona de los Corralitos, en el departamento Guaymallén. El próximo viernes 3 de julio se constituirá en el lugar la jueza que recibió la denuncia de una vecina. Se trata de una demanda civil por los desechos cloacales a cielo abierto que ha generado inconvenientes en las propiedades y en la salud de los habitantes del lugar. En el fuero penal se tramita una segunda denuncia de otra vecina de carril Severo del Castillo, se constituyó en querellante y se aguardan más peritajes.

-Crecen los accidentes viales con muertes en Mendoza. Según datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad y Justicia, entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026 se registraron 52 víctimas fatales, mientras que solo en junio se contabilizaron siete personas fallecidas en el lugar del siniestro. Durante ese período, las autoridades fiscalizaron 131.384 vehículos, entre automóviles y motocicletas, y confeccionaron 62.701 actas por distintas faltas a la normativa vigente.

-Dos adultos practicaban senderismo y se perdieron. Sucedió en inmediaciones del cerro "El Gateado" ubicado en el pedemonte mendocino a la altura del departamento Las Heras. Los hombres de 60 y 67 años fueron rescatados mediante operativo policial y sanitario. Una vez asistidos y luego de verificar que se encontraban en buenas condiciones físicas, ambos pudieron retirarse por sus propios medios.

-Buscan a una mujer en San Rafael. Elizabeth Vela tiene 59 años de edad y falta de su hogar desde el viernes 27 de junio. La mujer atraviesa un cuadro depresivo, por lo cual se solicita que cualquier dato se lo de a conocer al teléfono de emergencias 911.

-Buscan a un joven de 18 años que desapareció en Maipú. Se llama Elías Gabriel Domínguez Santander y falta de su casa desde el jueves 25 de junio. Cualquier información de interés, se pide darlo a conocer al teléfono 911.