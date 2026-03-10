Insólita defensa del asesino del bebé en una barbería de Rosario: "No lo vi"

"Nunca vi que estaba el bebé en la barbería", fue la frase que utilizó Kevin Portillo para intentar defenderse ante la Justicia tras confesar que fue él quien disparó el arma que terminó con la vida de Gian Mastrocola.

El bebé de 15 meses murió tras una balacera en una barbería de Rosario. Portillo, quien fue atrapado por los vecinos tras caerse de la moto en la que intentaba escapar, aseguró al tribunal que "nunca hubiera hecho eso" porque tiene sobrinos menores de edad.

Ante la presencia de los padres y abuelos de la víctima, el acusado dio detalles de su accionar y reconoció haber utilizado un revólver calibre 38 para el ataque. El imputado admitió el crimen, pero su estrategia se centró en alegar un total desconocimiento de que el bebé se encontraba en la línea de fuego.

Por otro lado, Alan Vallejos, el segundo detenido por el caso, se declaró inocente ante el fiscal. "Yo doy la cara. A mí no me secuestraron ningún celular ni encontraron nada en mi casa", afirmó. Sin embargo, la situación de Vallejos es complicada debido a los elementos hallados por la policía durante el allanamiento en su domicilio de la calle Bacle al 6300.

Detención

La detención de Vallejos se produjo apenas dos horas después del homicidio, gracias a un seguimiento realizado por los investigadores. En su vivienda, los efectivos secuestraron una pistola calibre 11.25 y una bolsa que contenía 306 gramos de cocaína sin fraccionar. Además, los peritos encontraron un teléfono celular que estaba completamente destrozado.

A raíz de estos hallazgos, Vallejos no solo quedó vinculado a la causa por la muerte del bebé, sino que también fue imputado por tenencia de arma de guerra y de estupefacientes con fines de comercialización.

A pesar de los avances en las imputaciones y las confesiones, lo que aún no se pudo determinar con claridad es el origen del conflicto que motivó la balacera en la barbería.