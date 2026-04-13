Arranca el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona arrancará este martes en los Tribunales de San Isidro, con un debate que iniciará de cero, luego de que el primer proceso fuera declarado nulo.

La causa investiga el presunto "homicidio simple con dolo eventual" del astro. Los siete imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria Nancy Edith Forlini.

Las audiencias se realizarán los martes y jueves, de 10 a 17, en el TOC Nº 7, tal como designaron las autoridades del caso.

Leopoldo Luque, uno de los imputados en el juicio por la muerte de Maradona.

Verónica Ojeda asistirá al debate. Su abogado y pareja, Mario Baudry, indicó que aguarda que "sea todo muy tranquilo" y aseguró tener "toda la prueba preparada hasta el último detalle".

Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna también estarán en la primera jornada, según confirmó su abogado Fernando Burlando: "Estoy con expectativa de que arranque bien". Jana concurrirá acompañada por su representante legal Félix Linfante, quien expresó que desea que "realmente se pueda avanzar".

Qué esperan fiscales y defensas

El fiscal Patricio Ferrari señaló que el objetivo es "impedir la impunidad de los responsables de la muerte de Diego Armando Maradona" y subrayó la necesidad de "superar las numerosas trabas y planteos que inició la defensa".

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Díaz, fue más escueto: "Entiendo que va a ser más rápido y claro que el anterior".

El primer juicio fue anulado tras conocerse que una cámara ingresó sin autorización a la sala para filmar el documental "Justicia Divina", con la participación activa de la jueza Julieta Makintach, quien dio una entrevista en su despacho y permitió la grabación de audiencias.

El 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de la magistrada se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.