La Corte Suprema ratificó la condena de un cirujano que abusó de una paciente en su consultorio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena por abuso sexual contra el médico cirujano Manuel Ángel Flores Delgado, quien fue hallado culpable de abusar de una paciente en su consultorio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El máximo tribunal consideró inadmisible el recurso presentado por la defensa.

El hecho ocurrió el 13 de octubre de 2021. La víctima, que se sentía muy dolorida, le envió un mensaje a Flores Delgado, a quien conocía porque había trabajado en su clínica entre 2009 y 2011. El médico la citó esa tarde en su consultorio, que estaba cerrado. Al llegar, él abrió la puerta e ingresaron juntos. Le indicó que se recostara en la camilla para realizarle una ecografía y le dijo que tenía un quiste ovárico.

Cuando la mujer regresó del baño, el médico le indicó que debía hacerle una ecografía de vejiga. En ese momento, "aprovechando la situación de poder que le daba la situación", le introdujo los dedos en la vagina mientras la inmovilizaba con la otra mano sobre el pecho. La mujer logró zafarse y abandonar el lugar. Un mes después radicó la denuncia penal.

El juicio y la condena

Un jurado popular lo encontró no culpable de abuso sexual con acceso carnal, pero lo condenó por abuso sexual simple. La pena fijada fue de dos años de prisión en suspenso. La defensa intentó la suspensión del juicio a prueba, pero la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia lo rechazó por extemporáneo. Los planteos posteriores sobre arbitrariedad y monto de la pena fueron desestimados en todas las instancias de la justicia chubutense, hasta llegar en queja ante la Corte Suprema, con el mismo resultado.