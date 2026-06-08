La desgarradora carta que escribió la abuela de Agostina para despedirse a dos semanas del femicidio

A más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, su abuela Elizabeth escribió una carta a mano para despedirla. El mensaje combina los recuerdos más íntimos de una vida compartida con una promesa de no bajar los brazos.

"Mi negra bella", arranca el texto, y desde ahí no hay pausa: las charlas antes de dormir, los fines de semana juntos, los planes para los 15 años que nunca llegaron. "Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente", escribió la abuela.

La carta no es solo una despedida. Es también una declaración. "Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia. Te amamos y te amaremos siempre", cerró Elizabeth.

La familia, entre el dolor y la internación

La madre de Agostina, Melisa Heredia, permanece internada en estado delicado. El abuelo, Miguel Heredia, sufrió una fuerte descompensación tras conocer la noticia, aunque logró recuperarse y recibió el alta médica en las últimas horas.

La carta completa

"Mi negra Bella: cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.

Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente.

Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y 'tu buelo' como le decías desde que empezaste a hablar.

Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso.

Dios, quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los días de tu vida con nosotros.

Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia.

Te amamos y te amaremos siempre."