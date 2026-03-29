Macabro: hallaron un feto en estado de descomposición, aún con el cordón umbilical, al costado de una vía

El cuerpo sin vida de una beba de aproximadamente 35 semanas de gestación fue encontrado abandonado cerca de las vías del tren, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El macabro hallazgo del feto ocurrió el pasado sábado en la intersección de Fray Butler y Río de Janeiro, donde asistió el personal policial alertado por los vecinos.

Los efectivos policiales llegaron al lugar tras un llamado al 911 y hallaron el cuerpo sobre el suelo, parcialmente cubierto con una tela roja.

El informe preliminar indicó que conservaba el cordón umbilical y presentaba signos de descomposición, lo que indica que había transcurrido un tiempo desde el fallecimiento.

Ordenaron la autopsia



El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 del departamento judicial de San Martín, con intervención de la Fiscalía Penal Juvenil.

La fiscalía a cargo de la causa, ordenó la presencia de peritos de la Policía Científica y dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

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