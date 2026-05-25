Manejaba borracho, quiso evitar un control y atropelló a dos policías: "Estoy hasta los..."

Un hombre alcoholizado intentó esquivar un control de tránsito en la autopista Buenos Aires - La Plata y atropelló a dos policías que estaban sobre la banquina. El hecho ocurrió esta madrugada en el kilómetro 17,5, durante el operativo "Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo".

Los agentes estaban sobre una moto de seguridad vial cuando el conductor de una Ford Maverick vio las luces del control, aceleró y perdió el dominio del vehículo. La camioneta embistió a los dos efectivos.

Uno de los sargentos resultó herido y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos, aunque consciente y fuera de peligro.

Reconoció que manejaba borracho

Todo quedó registrado por la cámara de uno de los policías. Antes de conocer el resultado del control de alcoholemia, el conductor ya anticipó lo que se venía: "Estoy hasta los huevos, si ya sé que tengo alcohol. No voy a declarar otra cosa".

Cuando el efectivo le confirmó el resultado - 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre , más de tres veces el límite legal-, el hombre respondió sin inmutarse: "Sí, ya lo sé". Fue detenido y trasladado a la comisaría.

Varios testigos declararon que el conductor venía realizando maniobras peligrosas e imprudentes antes del impacto.

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