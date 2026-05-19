Mataron a tiros a un hombre que acusaban de robar una moto y hay dos detenidos

Gustavo Ariel Areco, de 28 años, fue asesinado a tiros el domingo por la noche en su vivienda de las calles 122 y 613, en el barrio Villa Elvira, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en un brutal caso de justicia por mano propia.

Un grupo fue hasta su casa a exigirle que devolviera una moto que le atribuían haber robado horas antes. Murió en el Hospital San Martín con múltiples impactos de bala en el pecho.

Todo empezó cuando un adolescente de 17 años sufrió el robo de su moto Zanella en las calles 603 y 117. La familia no fue a la policía: decidió buscarlo por su cuenta porque ya conocían al presunto ladrón y sabían que tenía antecedentes en el barrio.

Lograron ubicar la moto y fueron hasta la casa de Areco. Dos jóvenes llegaron en una moto azul y comenzaron a discutir con él. Durante la pelea, uno sacó una pistola 9 milímetros y le disparó varias veces. Areco cayó inconsciente en el patio con al menos dos tiros en el pecho.

El operativo en el lugar del crimen (Gentileza El Editor Platense).

Como la ambulancia tardaba, fueron los vecinos quienes lo llevaron al hospital. Los médicos confirmaron su muerte poco después.

Los detenidos y el operativo

La policía científica recolectó vainas servidas de calibre 9 mm en la escena. En los operativos posteriores detuvieron a dos jóvenes de 18 y 21 años acusados de homicidio.

También incautaron la moto azul usada en el ataque, prendas vinculadas al hecho y dos vehículos. La moto Zanella robada fue hallada: ya había sido retirada del domicilio de la víctima tras la agresión.

La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien trabaja para determinar la responsabilidad de cada involucrado y establecer quién fue el que disparó. Otros dos sospechosos fueron identificados pero aún no están detenidos.

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