Vecinos y albañiles atraparon a un motochorro, lo desnudaron y lo entregaron a la Policía

Un grupo de personas detuvieron a un ladrón de 37 años que acababa de robarle el celular a una joven de 22, y lo dejaron desnudo hasta que llegó la Policía, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El acusado habría amenazado a la víctima con un arma blanca, pero no llegó lejos tras el robo. Vecinos y albañiles de una obra cercana lo persiguieron, y lo redujeron en un violento caso de justicia por mano propia.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Domingo Sica y Lafayette, en el barrio Rivadavia. Un testigo filmó el momento en que los improvisados captores inmovilizaron al ladrón contra el suelo mientras le gritaban: "¡Ponete a laburar!"

El episodio, que estuvo cerca de ser un linchamiento, quedó bajo investigación para determinar si los vecinos se excedieron en el uso de la fuerza.

El robo y la reacción

Rohr circulaba en una moto Yamaha FZ 150 cc con pedido de secuestro activo -emitido el 3 de abril por la Comisaría 4.ª de Merlo y la UFI N° 5 de Morón en una causa por robo- cuando interceptó a la víctima y le arrancó el celular.

Intentó fugarse, pero los testigos del robo reaccionaron de inmediato. Lo redujeron, lo despojaron de su ropa y lo mantuvieron en el piso hasta que personal de la Subcomisaría Barrio Matera llegó al lugar tras un llamado al 911.

Los uniformados detuvieron a Rohr y recuperaron el celular de la víctima. También secuestraron el cuchillo y la moto.

El fiscal Claudio Marcelo Oviedo, de la UFI N° 5 departamental, investiga el caso.

Rohr enfrenta cargos por "robo agravado por uso de arma en tentativa y encubrimiento". Además, la Justicia analiza si los vecinos y albañiles incurrieron en un exceso durante la retención.

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