Motín en comisaría de Balvanera: 3 presos y un policía heridos tras incendio y gas pimienta

Un motín con incendio, gases irritantes y detonaciones sacudió la comisaría vecinal 3 de Balvanera durante la madrugada: al menos tres presos y un efectivo policial resultaron heridos.

El operativo de contención demandó el despliegue de grupos especiales, bomberos y ambulancias en la zona.

Todo empezó cerca de la medianoche con una pelea entre internos que escaló en minutos a un enfrentamiento generalizado. Los detenidos provocaron destrozos dentro de los calabozos y prendieron fuego: el humo comenzó a salir por las ventanas del edificio en Venezuela al 1900, generando alarma entre los vecinos.

Ante la gravedad, grupos especiales de la Policía de la Ciudad ingresaron al sector de celdas con escudos y equipamiento antidisturbios. Se utilizaron gases irritantes y se escucharon detonaciones mientras los efectivos recuperaban el control.

Heridos y traslados

Tres presos fueron trasladados a hospitales porteños bajo custodia. Un efectivo fue retirado del lugar en camilla.

Además, otros nueve detenidos fueron derivados a distintas dependencias para aliviar la tensión en la unidad, donde al momento de los disturbios había 72 presos alojados.

Aunque inicialmente se habló de una fuga, fuentes de la fuerza porteña desmintieron esa versión: ninguno de los detenidos escapó. Bomberos y ambulancias trabajaron durante varias horas en el lugar mientras la zona permaneció fuertemente custodiada.

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