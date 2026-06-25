Muerte en la Autopista 9 de Julio Sur: quisieron robarle la motocicleta, se defendió y mató a uno de los ladrones

La Autopista 9 de Julio Sur fue escenario de un hecho policial impactante: tres delincuentes intentaron asaltar a un motociclista, quien estaba armado y mató a uno de los ladrones.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 7 del jueves sobre dicha arteria vehicular, entre la bajada de la Avenida Iriarte y la de Caseros, en el barrio de Barracas. En tanto, debido al mismo el tránsito en la autovía quedó parcialmente cortado.

El informe indica que en ese lugar tres presuntos motochorros intentaron asaltar a un motociclista (que sería un guardia de seguridad), que estaba armado y se defendió a los tiros.

Producto de la balacera, uno de los disparos impactó en uno de los asaltantes (de unos 30 años), que fue arrojado del vehículo por sus compañeros y murió. Los otros dos delincuentes y el motociclista que fue víctima del intento de robo escaparon.

Peritaje en la autopista





Por otra parte, personal del SAME constató el fallecimiento del sujeto, y efectivos de la Policía Científica y agentes de Autopistas Urbanas (AUSA) realizaron las pericias en el lugar.

A raíz del peritaje, el tránsito en la Autopista 9 de Julio Sur presentó importantes demoras, ya que solo hay dos carriles habilitados. Por este motivo, los vehículos que llegan desde el puente Pueyrredón fueron desviados hacia Avenida Montes de Oca.

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