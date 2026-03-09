Mujer dealer que tenía arresto domiciliario lideraba gavilla que vendía cocaína y marihuana

Una mujer de 43 años, que cumplía arresto domiciliario por narcotráfico, fue detenida por los pesquisas policiales al hallarse sindicada de ser una de las líderes de una banda de dealers dedicada a vender cocaína y marihuana. A su vez, los investigadores apresaron a otros dos sospechosos. El procedimiento se efectuó en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los capturados en el expediente son la mujer y dos individuos (uno de 43 años y el restante de 38).

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito en la villa El Garrote, situada en las cercanías del cruce de avenida Italia y Almirante Brown, donde las autoridades consiguieron la incautación de varias dosis de cocaína y de marihuana, tres plantas de cannabis sativa, cogollos de esta última sustancia, una suma de dinero y nueve aparatos de telefonía celular.

Trascendió que la aprehendida gozaba, desde el 5 de abril de 2025, del beneficio de libertad condicional por infringir la ley de drogas, a disposición del Juzgado Correccional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Consta además en el sumario que, desde el 14 de abril de 2023, el mayor de los sujetos contaba con antecedentes delictivos por comercializar estupefacientes y por tenencia ilegal de arma de guerra.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Drogas de la zona.

Por F.V.

