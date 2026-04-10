Murió un almacenero que fue baleado por ladrones en un asalto a su comercio

Un almacenero, que el 28 de marzo había sido baleado por dos ladrones en su negocio, murió a raíz de las heridas. El suceso se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y, en el ilícito, los malvivientes también habían lesionado a disparos a la nuera del comerciante.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal de lo acontecido fue identificada como Carlos Bibbó, de 68 años.

Todas las noticias de Crónica Policiales, en vivo

Según agregaron los informantes, el sexagenario perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende.

Trascendió que el sexagenario recibió impactos de arma de fuego en el lateral izquierdo del estómago y en el glúteo derecho.

Así fue la agresión

De acuerdo a lo difundido, el hecho se produjo en la avenida Colón al 7500, casi en el cruce con Termas de Río Hondo, en el barrio Coronel Dorrego, cuando los dos marginales ingresaron armados al almacén y amenazaron con fines de robo tanto al hombre como a su familiar, llamada Carolina Ostachi, de 34 años.

Por este motivo, en el interior del local se originó un violento altercado y entonces los delincuentes agredieron a las víctimas a disparos a muy corta distancia, hiriéndolas de gravedad.

Con rapidez, los asaltantes huyeron junto a un tercer sujeto, que los esperaba a escasos metros del almacén a bordo de una motocicleta.

En tanto, la nuera del almacenero sufrió heridas de bala en el brazo izquierdo y en el pómulo derecho.

Procedimientos

Como consecuencia del asesinato, los servidores públicos de la comisaría 12ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) local y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos para apresar a los agresores.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se recaratuló "Homicidio en ocasión de robo", el doctor Fernando Berlingeri, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 de los tribunales marplatenses.

Por F.V.