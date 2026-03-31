Ladrones hirieron de bala a almacenero y a su nuera al pretender robar en el comercio

Un almacenero, de 68 años, y su nuera, de 34, resultaron heridos al ser baleados por dos ladrones que intentaron perpetrar un robo en el negocio, en un suceso registrado en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los malvivientes, que actuaron con el apoyo de un tercer individuo, lograron fugar y ahora son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que las víctimas del ilícito fueron identificadas como Carlos Bibbó y Carolina Ostachi.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados en la avenida Colón al 7500, casi en el cruce con Termas de Río Hondo, en el barrio Coronel Dorrego, cuando los dos marginales ingresaron armados al comercio, para de inmediato amenazar con fines de robo tanto al hombre como a su familiar.

Trascendió que, en el interior del local, se originó un violento altercado y entonces los delincuentes agredieron a las víctimas a disparos, a muy corta distancia, hiriéndolas de gravedad.

Los malvivientes consiguieron escapar

Con rapidez, los asaltantes huyeron junto al tercer sujeto, que los esperaba a escasos metros del almacén a bordo de una motocicleta.

Ambos heridos debieron ser conducidos, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende, donde los médicos certificaron que Bibbó recibió impactos de bala en el lateral izquierdo del estómago y en el glúteo derecho; mientras que la mujer presentaba balazos en el brazo izquierdo y en el pómulo derecho.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los atacantes.

Intervino en la causa penal el doctor Fernando Berlingeri, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 de los tribunales de marplatenses.

Por F.V.

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