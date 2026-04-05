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Domingo, 5 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
EMBOSCADA

Trabajando como delivery de dólares ex policía se defendió a tiros de un robo y baleó a uno de los atacantes

Cuatro delincuentes en dos motos habrían hackeado un teléfono para citar a la víctima. El atacante herido está internado; y sus tres cómplices permanecen prófugos.

Un ex policía de 53 años que trabajaba como repartidor de dólares se resistió a tiros a un intento de robo de motochorros e hirió gravemente a uno de los delincuentes, en el barrio porteño de Núñez.

El hecho, que quedó filmado por una cámara de seguridad, ocurrió el miércoles pasado a las 14:30 en Vedia al 2100, donde, según las fuentes policiales, los asaltantes trataron de sorprender a la víctima con una emboscada.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, los malvivientes habrían hackeado un teléfono para atraer al "delivery" de divisas al lugar bajo la apariencia de una entrega habitual de dinero. En total, eran cuatro los agresores, movilizados en dos motocicletas.

Al bajar de su vehículo, uno de los delincuentes lo amenazó con un arma. El ex efectivo reaccionó: se distanció, forcejó y disparó su revólver Taurus Tracker calibre .357, impactando al agresor en el muslo derecho a la altura de la ingle.

Los cómplices huyeron

El atacante herido, de 28 años, cayó en la vereda con una hemorragia abundante. Sus tres cómplices escaparon en las motos y permanecen prófugos. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

"Fue un estruendo muy fuerte; salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda", relató un testigo.

El delincuente suplicó por su vida

Vecinos improvisaron un torniquete con una sábana para frenar la hemorragia hasta la llegada de las ambulancias. Se conoció además un audio donde el herido suplica que no lo dejen morir mientras aguardaba el traslado bajo custodia policial.

"Gritos, personas asomadas por las ventanas y confusión generalizada", describió otro vecino.

El asaltante baleado permanece internado en estado reservado. Las fuerzas de seguridad analizan el material fílmico para identificar al resto de la banda que planeó el asalto.

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