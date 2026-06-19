"Pequeño J" denunció que sufre "torturas psicológicas" y pidió realizar videollamadas

La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", pidió cambios en las condiciones en las que se encuentra detenido el principal imputado por el triple crimen de Florencio Varela contra Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

En primer lugar, su abogado señaló que radicó el recurso ante el titular del Juzgado Federal número 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a quien le solicitó la "inmediata libertad", porque está detenido bajo "condiciones de ilegalidad".

De forma subsidiaria, el pedido fue para que se mejoren sus condiciones de detención.

El letrado Lucas Contreras Alderete el último miércoles apeló el procesamiento y el embargo de mil millones de pesos, mientras que el jueves interpuso un hábeas corpus en el que denunció "condiciones inhumanas de encierro" para su defendido.

"Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor que conlleva implícita la pena de encierro", sostuvo Contreras Alderete.

Con esto, el abogado exigió la inmediata libertad por la ilegalidad del encierro y, en caso de que no se la den, exigió que lo trasladen de penal o que le permitan hacer videollamadas con su madre y su hermana en Perú al menos dos veces por semana, según señaló TN y NA sobre el documento.

"El dolor que le causa a mi defendido no poder tener contacto con su familia es irremediable, a tal punto que le genera un estado de angustia y tristeza muy profundo", dice una parte del documento.

Valverde Victoriano está imputado como presunto autor de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterada en tres hechos, en concurso real entre sí.