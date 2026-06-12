Procesan con prisión preventiva a Pequeño J

La Justicia procesó con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", por el crimen de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

El joven peruano está señalado como presunto co-autor del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Por su parte, la defensa del acusado apelaría la medida dictada por el juez federal N° 2 del Departamento Judicial de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

El magistrado consideró que el implicado es responsable del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

Qué dice el procesamiento

"El nombrado ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas", señala la resolución.

Según el magistrado, Valverde Victoriano tuvo "conocimiento del plan común" y "aceptó la posibilidad -cuando no la finalidad directa- de causar muerte a las víctimas", al tiempo que "su intervención no fue marginal ni accesoria, sino integrada a una convergencia intencional con el resto de los intervinientes, actuando bajo un esquema de división de tareas que no excluye, sino que refuerza, la responsabilidad penal".