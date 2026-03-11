Postergación del nuevo juicio por la muerte de Maradona: tendrá menos testigos

El camino judicial para determinar qué pasó aquel 25 de noviembre de 2020 en Tigre vuelve a sufrir un cambio de marcha.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que debía comenzar este 17 de marzo, fue postergado para el próximo 14 de abril. La resolución, emitida este miércoles, surgió tras un planteo de la acusación que buscaba evitar que el arranque del proceso se viera fragmentado por el calendario de feriados nacionales.

Los jueces Alberto Ortolani y Alberto Gaig, integrantes del TOC N°7 de San Isidro, votaron a favor de la medida alegando que la seguidilla de jornadas no laborables iba a atentar contra la fluidez del debate.

El magistrado Pablo Rolón fue el único que votó en disidencia, sosteniendo que se debía respetar el cronograma pautado originalmente en diciembre. De esta manera, el juicio se reiniciará recién después de Semana Santa.

Además del cambio de fecha, el tribunal aceptó otra modificación importante en la dinámica: las audiencias se llevarán a cabo únicamente los días martes y jueves, en el horario de 10 a 17.

Esta decisión se tomó luego de que todas las partes lograran un acuerdo para "limpiar" la lista de testigos. De los más de 200 nombres que figuraban inicialmente, la nómina se redujo a 100, lo que permitiría un desarrollo mucho más ágil y concentrado de la prueba, según informaron fuentes judiciales a Crónica.com.ar.

La intención de la Justicia es que el proceso no se extienda innecesariamente.

Con un promedio estimado de seis testigos por jornada, se calcula que el debate podría resolverse en unas 17 jornadas intensas, lo que daría un plazo de dos meses para finalizar la etapa de declaraciones.

Un mes se tomarían los jueces para resolver. Si los tiempos se cumplen, el veredicto podría conocerse antes del inicio de la feria judicial de invierno, según sostuvieron las fuentes judiciales.

"La significativa reducción del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate. Ello torna razonable otorgar a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos en las distintas audiencias", indicó Gaig en la resolución a la que Cronica.com.ar tuvo acceso.

Acusados

En el banquillo de los acusados volverán a estar: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan la imputación de "homicidio simple con dolo eventual", un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Cabe recordar que este nuevo juicio es consecuencia de la anulación del proceso anterior, marcado por el escándalo que terminó con la destitución de la jueza Julieta Makintach.

El tribunal busca determinar si la internación domiciliaria fue una fachada que ocultó una atención negligente, o si se cumplieron los protocolos médicos básicos para un paciente con el cuadro clínico que presentaba el astro tras su cirugía de hematoma subdural.

Por fuera de este debate técnico quedará la situación de la enfermera Dahiana Gisela Madrid. Su defensa, a cargo de Rodolfo Baqué, logró que su caso sea tratado en un juicio por jurados populares de manera desdoblada.

Querellas

Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona, se mostró conforme con la medida.

El abogado señaló que la reprogramación tiene como fin último preservar la continuidad del debate sin interrupciones innecesarias, algo que consideran positivo para el avance de la causa.

Las hijas del "Diez" mantienen su postura firme en la búsqueda de justicia por lo que consideran un abandono en el cuidado de su padre.

Por parte, Verónica Ojeda, mamá de Diego Fernando Maradona, presentó un escrito para que se mantenga la fecha incial.