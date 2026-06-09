Qué dijo el abogado de la familia de Luciana, la chica desaparecida en Córdoba sobre la búsqueda

Luis Gutiérrez, el abogado de la familia de Luciana Barrios, la chica de 15 años desaparecida en Córdoba, afirmó ante el micrófono de Crónica que la búsqueda continúa sin novedades y que existen varias hipótesis que ya investiga la Policía.

"El Ministerio de Seguridad está manejando varias hipótesis, lamentablemente, no tenemos novedades. Todos estamos muy preocupados", señaló el letrado a la prensa, y destacó que "se han puesto todos los medios de parte de la Provincia" y de la Justicia para intentar dar con el paradero de la adolescente.

Luciana Barrios, de 15 años, continúa desaparecida.

Además, sostuvo que, de acuerdo con lo que le transmitió la madre, la chica debía salir de la escuela a las 12 y efectivamente lo hizo a esa hora. Luego, según el relato de una amiga, habría regresado al baño y desde entonces se perdió todo contacto con ella. "Se apagó el celular o lo apagó ella, no sabemos todavía", indicó Gutiérrez.

Las fuerzas de seguridad comenzaron a buscarla después de 24 horas sin información sobre su paradero. Entre los detalles de la descripción, se destacó que vestía una campera azul marino, pantalón de jean, zapatillas blancas y una mochila negra.

La preocupación creció durante las horas posteriores a su falta de novedades y llevó a que la madre de la adolescente realizara la denuncia ante las autoridades policiales.

A partir de ese momento, la Justicia provincial y las fuerzas de seguridad activaron un operativo para intentar determinar qué ocurrió después de que abandonara la escuela.

Luciana Aylén Barrios Alarcón fue vista por última vez al salir del Colegio Bonoris en Colonia Caroya. La adolescente es de contextura delgada y mide 1,60 metros. Además, tiene tez trigueña y cabello negro.