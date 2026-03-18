Quiso atacar a su ex con un cuchillo y luego se atrincheró: se roció con acido y amenazó con electrocutarse

Un hombre fue detenido en la ciudad santiagueña de La Banda tras intentar atacar a su ex pareja con un cuchillo. Ante la llegada de la Policía, se roció con un acido y amenazó con electrocutarse.

El grave caso de violencia de género tuvo lugar este miércoles por la madrugada en una vivienda ubicada sobre Calle 2, en el barrio Parque Industrial Ampliación.

Según la denuncia, la víctima, una mujer de 40 años, fue sorprendida por su ex pareja, de 45, quien ingresó al domicilio y comenzó a amenazarla de muerte.

De acuerdo con su testimonio, el agresor intentó apuñalarla en reiteradas oportunidades mientras le decía: "Yo te voy a matar y luego me voy a matar yo. Nadie va a salir vivo de aquí".

En medio del ataque, la mujer logró escapar tras un forcejeo y dio aviso al 911. Efectivos de la Comisaría Comunitaria 12 acudieron rápidamente al lugar.

Al advertir la presencia policial, el hombre se atrincheró dentro de la vivienda, se roció con ácido y amenazó con electrocutarse utilizando un cable, lo que derivó en varias horas de tensión.

La detención del agresor

Finalmente, tras una negociación con los efectivos, el agresor se entregó y fue detenido.

El acusado fue trasladado a un hospital local para recibir atención por las lesiones que se había provocado, mientras que la víctima fue asistida por personal especializado y se encuentra fuera de peligro.

En la causa interviene el fiscal de Género de Banda, Álvaro Yagüe, quien dispuso una serie de medidas y se espera que en las próximas horas se formalice la imputación contra el acusado.

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