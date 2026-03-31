Robó $6.000.000 de una carnicería y los vecinos lo atraparon: dos cómplices huyeron

Tres delincuentes armados protagonizaron el pasado lunes un violento asalto en una carnicería en Mar del Plata, de donde se llevaron seis millones de pesos en efectivo. Uno de ellos quedó detenido.

Todo ocurrió a plena luz del día cuando los ladrones irrumpieron en el local y amenazaron con armas de fuego.

Tras recibir un alerta al 911 sobre un robo, personal de la comisaría se desplazó rápidamente al lugar, aunque para ese momento los autores ya habían emprendido la fuga con el botín.

La huida no fue sencilla para uno de los asaltantes, ya que la víctima, una mujer de 25 años, comenzó a perseguirlo. Con la ayuda de varios transeúntes que circulaban por la zona de las calles Gandhi y Anchorena, lograron interceptar y reducir al sujeto por sus propios medios hasta la llegada de los efectivos.

Al momento de la aprehensión, las autoridades policiales informaron que el sospechoso no tenía en su poder ni el dinero robado ni el arma utilizada, por lo que se presume que sus cómplices lograron escapar con los valores.

Antecedentes

El detenido es un hombre con un extenso prontuario delictivo, que registra procesos penales previos entre los años 2008 y 2021 por delitos graves como robo agravado, portación y tenencia ilegal de armas de fuego, y encubrimiento.

La investigación del caso quedó en manos de la fiscalía temática de robo a comercios, encabezada por el fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Los peritos trabajan ahora en el análisis de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los otros dos integrantes de la banda que permanecen prófugos con la millonaria suma.

Por disposición de la Justicia, el imputado fue trasladado y quedó alojado en la Unidad Penal N44 de Batán.