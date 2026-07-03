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Viernes, 3 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE

Robó una bebida alcohólica y le pegó un cabezazo a un policía para escapar sin pagar

El hombre fue descubierto al intentar huir con la botella y peleo contra dos efectivos que intentaron detenerlo.

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Un insólito suceso se registró en un supérmercado de Batán, donde un hombre quiso robar una bebida alcohólica y forcejeó con dos policías, a quienes golpeó al intentar escapar con la botella.

El sujeto de 25 años de edad fue aprehendido y le dio un cabezazo a uno de los efectivos.

Personas del Comando de Patrullas se presentó en el local ubicado en Cerrito al 1400, después de que el propietario denunciara que un joven había robad una botella de una reconocida bebida alcohólica.

El sujeto al ser trasladado a la comisaría.
El sujeto al ser trasladado a la comisaría.

El comerciante aportó las imágenes de las cámaras de seguridad, además de una descripción física y de la vestimenta del autor.

En la persecución al hombre, el hombre agredió a dos policías y a uno de ellos le dio un cabezazo.

Finalmente, fue reducido y lo trasladaron la comisaría tercera, en donde labraron actuaciones de delito de hurto y resistencia a la autoridad.

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