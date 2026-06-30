¡VIDEO! Dos empleadas de almacén sufrieron un robo, golpes y amenazas de muerte

Cinco delincuentes armados ingresaron a un almacén, amenazaron de muerte a las empleadas, las golpearon en el piso y escaparon con mercadería y la caja registradora. El negocio afectado ya había sido víctima de otro violento asalto el 9 de junio.

Todo ocurrió el sábado por la noche en el local "Dybael" del barrio El Progreso en Mar del Plata, cuando el personal se disponía a cerrar las puertas al público. En ese momento, cuatro delincuentes irrumpieron en el comercio, mientras un quinto cómplice los esperaba afuera a bordo de un auto para asegurar la posterior fuga.

"Estábamos guardando las cosas y, de repente, levanto la cabeza para contestarle algo a mi compañera y ya nos encontramos con dos personas haciéndonos tirar al piso. Nos dijeron que si no, nos mataban", relató Magalí, una de las empleadas agredidas, en diálogo con el medio local 0223.

La secuencia delictiva duró seis minutos. Los atacantes exigieron de inmediato la entrega del dinero y los teléfonos celulares. A pesar de que las empleadas no ofrecieron ningún tipo de resistencia, uno de los ladrones cruzó el mostrador y comenzó a golpearlas y patearlas en el suelo.

La víctima detalló que el shock inicial no le permitió medir la gravedad de la situación hasta que vio las armas: un revólver del otro lado de la barra y un "fierro" de gran tamaño junto a ella.

"Dame la plata, dame toda la plata", gritaba uno de los delincuentes antes de arrancar por completo la caja registradora que contenía la recaudación del día.

La banda se tomó el tiempo para saquear las góndolas y llevarse hamburguesas, gaseosas y botellas de bebidas alcohólicas. Todo fue llevado al vehículo de apoyo de color blanco, con vidrios polarizados y sin la patente colocada.

Los ladrones se subieron rápidamente y escaparon a toda velocidad por las calles internas del barrio, sin dejar rastros.