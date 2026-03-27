Una señora pretendió llevarse la compra sin pagar y la atraparon en el estacionamiento

Una mujer terminó detenida en Mar del Plata tras intentar robar mercadería de un supermercado utilizando bolsas reutilizables del propio comercio para camuflar el botín.

Todo ocurrió en el establecimiento comercial ubicado en la intersección de la avenida Constitución y la calle Ricardo Rojas, donde la sospechosa fue detectada por el personal de vigilancia cuando pretendía retirarse sin pasar por la línea de cajas.

Tras advertir la maniobra, se dio aviso inmediato al 911, lo que derivó en el arribo de efectivos del Comando de Patrullas.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer ya había sido retenida por los empleados de seguridad privada en el sector del estacionamiento del predio.

Según informaron fuentes policiales, la implicada llevaba consigo diversa mercadería que no había sido facturada, oculta de una manera particular para intentar eludir los controles.

Mercadería recuperada

Para intentar pasar desapercibida, la acusada había colocado los productos dentro de bolsas reutilizables que pertenecen a la misma cadena de supermercados, simulando haber realizado una compra normal. Al realizar el control de lo que transportaba, se confirmó que se trataba mayormente de alimentos y artículos de almacén.

Tras el secuestro de la mercadería sustraída. La acusada fue trasladada a la comisaría.

Los productos fueron restituidos a los responsables del comercio damnificado. La fiscal Ana María Caro, tras evaluar los pormenores del hecho y constatar que los elementos fueron recuperados en su totalidad, ordenó que la mujer fuera notificada formalmente de la formación de una causa penal por el delito de hurto en grado de tentativa.

La fiscal ordenó la libertad de la mujer mientras continúa el proceso.























