"Plaga" de conductores ebrios en Mendoza: el máximo aceptado es 0.5, pero baten récords

Un hombre circulaba bajo intoxicación por consumo de alcohol cuando chocó su camioneta contra un auto estacionado y darse a la fuga.

El otro vehículo implicado es un fiat Palio que estaba detenido sobre calle Vírgen de las Nieves y Ecuador en la localidad de Guaymallén, pleno Gran Mendoza.

En lugar de detener la marcha, emprendió la huida a gran velocidad. Fue así que testigos llamaron al 911 y dieron las características del vehículo. A los pocos minutos personal de la policía logró interceptarlo.

En breve, lo rodearon y lo obligaron a detener la marcha. Al revisar el utilitario confirmaron que se trataba del vehículo denunciado como "en fuga" y además pudieron comprobar roturas de la parte delantera que delataba que había participado del incidente vial al cual acusaban a su conductor.

El personal de la Vial se acercó hasta el vehículo, pidió la documentación de la camioneta y la documentación personal del conductor y allí notaron que el hombre al intentar justificar su errático accionar le costaba modular palabra.

En forma inmediata procedieron a realizarle el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo.

En Mendoza al ser una provincia de producción vitivinícola, las autoridades permitieron la circulación con hasta el 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Como en la confianza está el peligro, es que muchos conductores abusan de esa suerte de "permitido" y manejan en estado absoluto de borrachera, lo que ha sido bautizado como pandemia de los conductores alcoholizados.

En este caso, el acusado circulaba con 1.86 gramos de alcohol en sangre.

También es cierto que se modificaron leyes a los fines de hacerlos penalmente responsables a este tipo de conductores por las consecuencias de sus actos, y entre ellas es que tienen que asumir y pagar los costos por ejemplo de la atención médica cuando se producen lesionados como resultado de los incidentes viales ocasionados.

Se supo además que este hombre quedó bajo custodia de personal de Comisaría 47 y que la Oficina Fiscal Guaymallén es la encargada de la confección del expediente judicial que determinará responsabilidades y posible pena ante el choque y la fuga del conductor, situación agravada por manejar bajo los efectos del alcohol.