Temporal en Tucumán: el brutal cabezazo que recibió un legislador libertario en un evento solidario

El diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue agredido mientras participaba el miércoles de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán.

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó a través de un posteo en la red social X que "la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan".

Asimismo, el mandatario provincial repudió "con absoluta firmeza la agresión al diputado Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia".

"Apelamos a la responsabilidad de todos en momentos tan difíciles para la provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones", agregó.

Increpado y agredido

Por causas que se desconocen, Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un dirigente social vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.

El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y causó estragos en distintos puntos de la región.

El posteo del gobernador Osvaldo Jaldo (X).

Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien lo vinculan con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros.

El diputado había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.

Parte médico del funcionario

Según informaron las autoridades médicas del Hospital Regional de Concepción, donde fue trasladado luego del episodio, el legislador de La Libertad Avanza sufrió una fractura de tabique nasal y traumatismo encefalocraneano.

Según informó el medio Contexto Tucumán, Pelli se encuentra estable y permanece bajo observación. Sin embargo, fue trasladado a San Miguel de Tucumán para seguir de cerca la evolución de su estado de salud.

Federico Pelli sufrió la fractura de tabique y traumatismo encefalocraneano (X).

"Sufrió un traumatismo por la agresión de una persona. El trauma fue realmente fuerte", explicaron los médicos a la prensa local. Además, luego de realizarle una tomografía, descartaron que exista una lesión cerebral.

Situación en Tucumán

La provincia atraviesa horas críticas tras sufrir un severo temporal que dejó a varias localidades completamente bajo el agua. La situación más dramática se vive en la zona de La Madrid, donde se registró un acumulado de 170 milímetros de lluvia en pocas horas.

Este enorme caudal de agua provocó el desborde del río Marapa, afectando al departamento de Graneros y zonas ribereñas. Ante el colapso, el gobernador se trasladó a la región con su gabinete para monitorear el cauce y coordinar de urgencia las tareas de rescate en el terreno.

