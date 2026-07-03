Tenía pedido de captura, lo detuvieron y se fugó de la comisaría por un ventiluz

Una insólita y escandalosa fuga sacudió a la provincia de Santa Fe en las últimas horas. Un joven de 19 años que se encontraba bajo custodia policial logró evadir a los efectivos: pidió permiso para ir al baño, rompió una pequeña abertura y escapó corriendo sin que nadie lo notara a tiempo.

El protagonista de la evasión fue identificado como Marcos Uriel Pérez. Sobre el delincuente pesaba un pedido de captura activo emitido el pasado 17 de marzo por una causa de amenazas calificadas contra su propia madre, situación que había originado una serie de tareas de inteligencia para dar con su paradero.

Los efectivos policiales de Arroyo Seco habían logrado detener al sospechoso durante la jornada del jueves tras un exitoso operativo de vigilancia en la vía pública. Sin embargo, las felicitaciones dentro de la fuerza provincial duraron apenas un suspiro debido a la alarmante falta de recaudo en el cuidado del interno.

El insólito escape de la comisaría

Alrededor de las 17 horas, mientras permanecía alojado de forma provisoria en la Comisaría 27, el detenido manifestó la necesidad de utilizar el sanitario del edificio. El personal de guardia lo escoltó hasta el sector.

La excesiva tardanza del preso dentro del baño comenzó a generar sospechas y encendió las alarmas entre los policías que custodiaban el perímetro. Ante la falta de respuestas a los llamados, los agentes irrumpieron en el lugar y se encontraron con que el sospechoso había destrozado el ventiluz del espacio para ganar la calle.

La jefatura dispuso un masivo operativo cerrojo en las inmediaciones de la seccional y en los accesos clave de la región. A pesar del despliegue de patrulleros y de los rastrillajes en zonas aledañas, los resultados continúan siendo negativos.

El fiscal en turno ordenó el inicio de las actuaciones para determinar las responsabilidades del caso y establecer si existió negligencia grave o connivencia por parte de los uniformados.

Por otro lado, la investigación interna buscará esclarecer cómo un detenido pudo romper una estructura y concretar la fuga sin generar ruidos que alertaran a la guardia.

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