Fuga e intento de motín en una cárcel de Baradero: recapturaron a dos presos que se habían escapado

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en la Unidad Penal N° 11 de Baradero ya que una fuga de dos presos derivó en un intento de motín. Finalmente, los evadidos fueron recapturados y los efectivos de seguridad lograron controlar la situación dentro de la cárcel.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo en el penal ubicado en la calle Alejandro Barbich al 3000 de la mencionada ciudad bonaerense.

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Según se informó, el domingo por la tarde dos presos, de 28 y 31 años, se escaparon de la cárcel por lo que de inmediata se montó un operativo cerrojo en la zona para capturarlos, que contó con la colaboración de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Tras varias horas de búsqueda, los prófugos fueron encontrados escondidos en un campo.

No obstante, la situación se salió de control para los agentes del Servicio Penitenciario cuando, al momento del ingreso de los evadidos, se originaron graves disturbios dentro de la unidad. De acuerdo a la información publicada por el medio El Norte, varios detenidos subieron a los techos de los pabellones por lo que el personal policial rodeó el establecimiento para contener los incidentes.

La fuga y los incidentes se produjeron en la Unidad Penal N°11 de Baradero (Foto NA).

Durante horas se vivieron momentos de nerviosismo, hasta que se pudo recuperar la calma en el penal sin que se registraran heridos.

La causa por evasión de los dos presos quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de turno y del Juzgado de Garantías.