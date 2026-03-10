Tenía pedido de captura y la encontraron llorando en la ruta: robó, huyó, se peleó con un conocido y flaqueó

Una mujer de 44 años que era buscada por la Justicia fue detenida en la madrugada del lunes mientras caminaba por la ruta 226. El llanto alertó a los vecinos, pero al identificarla, los efectivos policiales descubrieron que sobre ella pesaba una orden de captura vigente.

El escenario del hallazgo fue la zona de las calles Río Jáchal y El Mirador, en el barrio La Gloria de la Peregrina, donde el silencio de la madrugada se vio interrumpido por los sollozos. Un llamado al 911 alertó sobre la situación de vulnerabilidad de la persona, lo que movilizó de inmediato al personal de la Comisaría Decimocuarta hacia el sector mencionado para verificar lo que estaba sucediendo.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con una mujer, quien se encontraba visiblemente afectada emocionalmente. Al ser consultada sobre los motivos de su angustia, la mujer relató que horas antes había conocido a un hombre en las inmediaciones y que, tras una fuerte discusión en un domicilio al que había asistido por sus propios medios, decidió retirarse para poner fin al conflicto.

Fuentes oficiales confirmaron que la mujer manifestó su intención de abandonar la zona lo antes posible, explicando que se encontraba a la vera de la ruta con el objetivo de abordar un colectivo de la línea 717 que la llevara de regreso a la ciudad de Mar del Plata.

Durante la entrevista con los oficiales, la involucrada fue tajante al asegurar que no había sido víctima de ningún tipo de agresión física ni psicológica por parte del hombre con el que se había peleado. Sin embargo, siguiendo el protocolo de rutina para estos casos de hallazgo de personas en la vía pública, el personal policial procedió a solicitarle sus datos personales para cursarlos por el sistema informático.

Identificación

La sorpresa llegó cuando el operador de turno informó que la mujer, de 44 años, no era una simple transeúnte en problemas. El sistema arrojó que registraba un pedido de captura activo desde el 13 de febrero. Había sido emitida en el marco de una causa caratulada como hurto, un expediente que la sospechosa tenía pendiente con la ley y que motivaba su búsqueda inmediata.

Tras el hallazgo del requerimiento judicial, la situación cambió drásticamente para la mujer, que pasó de ser una persona asistida por la policía a quedar formalmente aprehendida.

Desde el Juzgado Correccional N.º 5 se ordenó que la detenida fuera trasladada bajo custodia para cumplimentar las medidas judiciales que habían quedado truncas desde febrero. El destino final de la mujer fue la Unidad Penal N.º 50 de Batán, donde permanecerá alojada mientras se define su situación procesal por el delito de hurto que se le imputa.