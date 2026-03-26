Tiene 21 años, buscaba trabajo por Telegram, invirtió $1.500.000 y lo estafaron

Un joven de 21 años denunció ante la Comisaría N° 51 en Santiago del Estero haber sido víctima de una estafa de 1.500.000 pesos luego de caer en una falsa oferta laboral que operaba a través de la plataforma Telegram.

Todo ocurrió cuando la víctima, tentada por la posibilidad de generar ingresos extras de forma sencilla, se unió a un canal de chat donde prometían pagos por cumplir consignas diarias.

La modalidad, que los especialistas en delitos informáticos vienen advirtiendo, comenzó cuando el joven ingresó al denominado "Grupo de Notificaciones Tareas B". Allí, los administradores planteaban una mecánica que consistía en cumplir tareas simples a cambio de una retribución económica, un método que los estafadores utilizan para generar confianza.

Según relató el joven ante las autoridades, el engaño fue escalando hasta que los delincuentes lo convencieron de que, para acceder a mayores beneficios o "liberar" sus pagos, debía realizar depósitos previos. Fue así como la víctima terminó transfiriendo sus ahorros a dos cuentas virtuales de las firmas Claro Pay y Ualá, ambas a nombre de una mujer.

En total, el joven envió la suma de 1.500.000 pesos con la esperanza de recuperar su dinero y la supuesta ganancia. Sin embargo, una vez concretadas las transferencias, los estafadores cortaron todo tipo de comunicación y nunca acreditaron el pago prometido.

Denuncia

Tras darse cuenta de que había sido engañado, el joven se presentó en la Comisaría N° 51 para radicar la denuncia formal. La investigación quedó en manos de la fiscal de turno, quien ya ordenó las primeras medidas para intentar identificar a los titulares de las cuentas receptoras del dinero.

Según confirmaron fuentes policiales, se busca determinar si las cuentas pertenecen a los estafadores o si son "cuentas puente" utilizadas para triangular el dinero.

Además, en el caso interviene el área de Ciberseguridad, que trabaja en el rastreo de las direcciones IP y el historial del grupo de Telegram para intentar llegar a los responsables.