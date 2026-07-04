Un auto chocó contra otro, hizo trompo y se estampó contra una estación de servicio: "No fue una tragedia de milagro"

"No fue una tragedia de milagro", relató el periodista de Crónica Marcelo Muchi sobre el violento choque que hubo este sábado en la autopista General Paz: un auto chocó contra otro, hizo trompo y se estampó contra una estación de servicio.

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este sábado sobre la General Paz, a la altura del barrio porteño de Liniers.

En esa zona hay dos estaciones de servicio casi a la misma altura. Según muestra el móvil de Crónica, uno de los autos permanece chocado sobre la autopista, a metros de una de las gasolineras.

Más adelante, y ya dentro de la estación de servicio, está el otro de los autos embestidos: se investiga si el conductor se habría quedado dormido.

Tras el choque, entró a la estación de servicio, hizo trompo y chocó contra un surtidor, quedando entre las islas de la estación de servicio. Se cree que también habría sufrido un incendio, rápidamente controlado.

En el rodado iban tres hombres que recibieron politraumatismo. Dos de ellos, de 33 y 62 años, fueron trasladados al Hospital Santojanni, mientras que el restante, de 40 años, fue llevado al Hospital Vélez Sarsfield.



