Un camionero transportaba ketamina líquida valuada en 1 millón y medio de dólares: terminó detenido

Un camionero que transportaba un cargamento de ketamina líquida fue detenido por la Policía de la Ciudad durante una inspección a su vehículo en el barrio porteño de Caballito.

El operativo estuvo a cargo de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur. Los efectivos se alertaron cuando lo vieron estacionado en doble fila a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi al 555.

El vehículo había ingresado al país el miércoles pasado por la ciudad de Clorinda.

Al realizar una requisa exhaustiva sobre la unidad, los agentes descubrieron que uno de los tanques de combustible no contenía gasoil, sino 600 litros de la sustancia anestésica. La droga, si bien tiene usos médicos y veterinarios como anestésico, es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad.

El hallazgo de la sustancia derivó en un inmediato dispositivo de seguridad para resguardar el perímetro y evitar incidentes en la zona comercial de Caballito.

El conductor del camión de nacionalidad paraguaya fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia Federal. Se investiga ahora el origen del cargamento y si el destino final de la droga era la distribución minorista en el área.