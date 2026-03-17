Terror: camionero grabó un micro fantasma en la ruta durante sin chofer ni pasajeros a bordo

Muchas veces, las rutas desiertas son los escenarios perfectos para que ocurran situaciones paranormales, especialmente si es de noche. Esto fue lo que le sucedió a un camionero que, acompañado por su copiloto, logró captar en video una escena tan inquietante como difícil de explicar: un colectivo que avanzaba en la oscuridad sin pasajeros visibles y, aparentemente, sin nadie al volante.

Las imágenes, registradas en plena ruta durante la madrugada, muestran al vehículo desplazándose con normalidad, pero sin signos de actividad en su interior.

Según lo que se ve en la grabación, el micro mantenía una trayectoria constante, sin realizar maniobras bruscas ni emitir sonidos fuera de lo común. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la imposibilidad de identificar a un conductor.

Cómo fue el episodio del micro fantasma en Salta

El hecho tuvo lugar en la provincia de Salta, más precisamente en el sector de Cafayate, sobre la ruta 307, un tramo conocido por sus curvas pronunciadas y su geografía compleja camino a los Valles Calchaquíes.

De acuerdo con los testimonios de vecinos y viajeros frecuentes, el vehículo estaría vinculado a una antigua empresa de transporte que dejó de operar en la década de 1990. Desde entonces, comenzó a circular una leyenda urbana que sostiene que esta unidad aparece y desaparece en medio de la niebla, especialmente durante la madrugada.

La historia se remonta a los años en que ese colectivo realizaba el recorrido entre distintos pueblos del valle, atravesando una zona particularmente peligrosa conocida como El Indio. Se trata de un sector con curvas cerradas y barrancos de gran profundidad, donde se registraron numerosos accidentes a lo largo del tiempo.

Según el relato popular, el micro suele verse avanzando lentamente, con luces tenues y sin emitir prácticamente ningún ruido. Quienes aseguran haberlo visto coinciden en un detalle inquietante: el vehículo nunca completa el trayecto.

Algunos testigos incluso afirman haber intentado seguirlo en auto o en moto, pero sin éxito. En todos los casos, el desenlace es el mismo: el colectivo desaparece antes de llegar a la cima del cerro, como si se desvaneciera en el aire.