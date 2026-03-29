¿Cómo ingresó al país y hacia dónde iba? las claves detrás del camión con ketamina líquida hallado en Caballito

La detención del último sábado de un camionero paraguayo que transportaba ketamina líquida permitió conocer nuevos avances en la investigación, centrada en un vehículo estacionado en doble fila en el barrio porteño de Caballito.

El procedimiento fue realizado por la Policía de la Ciudad durante un control de rutina sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 500, donde detectaron un camión Scania blanco con patente paraguaya.

En ese marco, fue arrestado Joel R.A., de 40 años, quien había ingresado al país el 25 de marzo desde Paraguay, a través del paso internacional Clorinda-Puerto José Falcón, en Formosa.

Según fuentes del caso, el conductor mostró una actitud evasiva y desorientada, lo que despertó sospechas en los efectivos que llevaban adelante la inspección.

El "tanque falso" y un hallazgo de 600 millones de pesos

Tras una revisión más exhaustiva, los agentes descubrieron que uno de los tanques de combustible había sido modificado para ocultar ketamina líquida en lugar de gasoil.

Los resultados de los análisis dieron con que se trataba de Ketamina.

Durante el operativo se incautaron cerca de 400 litros de la sustancia, cuyo valor en el mercado ilegal fue estimado en aproximadamente 1,5 millones de dólares.

De acuerdo con los investigadores, cada dosis de 0,8 gramos se vende entre 15 y 20 mil pesos, lo que podría generar ganancias de entre 450 y 600 millones en el circuito minorista.

La ketamina, utilizada en ámbitos veterinarios y de laboratorio, es consumida con fines recreativos tras su procesamiento, generando efectos de euforia y alteraciones psicomotrices, especialmente en contextos nocturnos.

Los pesquisas no descartan que el chofer haya realizado maniobras similares en otras oportunidades, por lo que analizan posibles conexiones previas.

"El Patrón" y la máscara del Joker

Hasta el momento, no se determinó el destino final del cargamento, aunque se investiga si iba a ser distribuido en la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense.

El 25 de marzo también ingresaron al país otros cuatro camiones de la misma empresa. Dos continuaron rumbo a Chile, mientras que un tercero fue inspeccionado sin resultados positivos.

Los símbolos que identificaban al camión con Ketamina.

El vehículo involucrado, que tenía una calcomanía con la leyenda "El Patrón" y una máscara del Joker en su interior, fue secuestrado y trasladado a la Dirección Antidrogas.

Allí permanece a disposición de la Justicia, luego de ser vaciado y sometido a peritajes en el marco de la causa.

Las autoridades calificaron el procedimiento como "histórico" debido al volumen de ketamina líquida incautado, considerado un récord para un operativo de este tipo en la Ciudad.