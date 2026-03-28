Hallaron a un hombre en el baúl de un auto durante un control policial y descubren que "estaba durmiendo"

Un hombre fue encontrado por la Policía Caminera en el baúl de un auto que circulaba por la ruta E-55, en la provincia de Córdoba. Al ser consultado por el extraño accionar, llevó traquilidad a los efectivos al argumentar que simplemente "estaba durmiendo".

La sorpresa, que derivó en una infracción de tránsito, se dio en medio de un operativo policial por la búsqueda de José Allende, de 26 años, quien horas más tarde hallado con vida.

La Policía Caminera de Córdoba fue la que detuvo el vehlículo.

El insólito hallazgo

La Policía detuvo al vehículo en el que se transportaban varias personas, por lo que solicitaron revisar el baúl, y registraron el momento, que luego se viralizó por las redes sociales.

En medio de la requisa, se dieron con que había una persona en el interior. Sin embargo, sus primeras palabras fueron: "Estaba durmiendo".

La reacción de los agentes incluyó una advertencia directa: "Si se dan vuelta, va a dormir para siempre", dejando explícito el riesgo de lesiones graves, en caso de un vuelco o choque.

La multa fue encuadrada bajo el Código 312 de la Ley Provincial 8560, que estipula las normas y sanciones para quienes incumplan las condiciones de seguridad y cantidad de pasajeros permitidas.







