ACOSO

¡VIDEO! Iba en auto, manoseó a una ciclista y escapó

Una joven de 31 años fue víctima del violento episodio cuando el agresor la manoseó desde la ventanilla. Las cámaras de seguridad lograron registrar la patente.

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta

Una joven de 31 años fue víctima de acoso callejero mientras circulaba en bicicleta por el conurbano bonarense. 

El hecho ocurrió en la calle Saladillo, entre Cucha Cucha y Martín Coronado, cuando un automovilista la interceptó y la manoseó antes de darse a la fuga. La denuncia fue radicada poco después. 

El agresor, un hombre de aproximadamente 40 años y pelo negro, se desplazaba en un auto de color negro

Según el relato de la víctima, el sujeto aprovechó el movimiento del vehículo para emparejar su marcha con la bicicleta, sacar el brazo por la ventanilla y manosearla con total impunidad.

Ante la agresión, la joven reaccionó de inmediato gritándole: "¡Ey, qué hacés!", intentando confrontar al atacante. Sin embargo, el hombre aceleró y escapó rápidamente del lugar. A pesar de la angustia del momento, la víctima decidió no quedarse de brazos cruzados y comenzó a rastrear evidencias por su cuenta para que el hecho no quedara impune.

Denuncia

Con el objetivo de identificar al responsable, la mujer recorrió la zona y solicitó a los vecinos acceso a sus cámaras de seguridad. Gracias a la colaboración de los habitantes de la calle Saladillo, logró obtener grabaciones clave que registraron el paso del auto negro en el horario del incidente. Estas imágenes permitieron obtener un dato fundamental para la causa: el número de la chapa patente del vehículo.

Con las pruebas fílmicas y los datos del rodado, la víctima se presentó en la comisaría para formalizar la denuncia. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Morón, que ya analiza el material recolectado para lograr identificar al conductor.

Actualmente, la fiscalía trabaja en el análisis de otros domos municipales y cámaras particulares para reconstruir la ruta de escape que utilizó el agresor tras el ataque. 

