Una mujer denunció el robo de su auto pero descubrieron que hizo una falsa denuncia y acabó detenida

Una joven de 27 años aseguró que había sido víctima de un robo a mano armada en la ciudad de Mar del Plata, pero descubrieron que se trató de una falsa denuncia, por lo que la detuvieron.

La conductora realizó un descargo online en el que detalló que cuando pasó con su vehículo por la intersección de Las Heras y Juan José Paso, dos hombres armados le apuntaron con un arma de fuego y le exigieron el rodado.

Tras la recopilación de datos claves en la zona determinaron que el robo del Citroen C4 de color gris nunca ocurrió, por lo que la Justicia solicitó la detención de la denunciante.

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 2da fueron los encargados de llevar a cabo las investigaciones para poder esclarecer los hechos que se habían denunciado.

La falsa denuncia había sido tramitada en la Unidad Fiscal N.° 12, a cargo de Luis Ferreyra, pero provocó el inicio de una nueva causa que está a cargo de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) a cargo del fiscal Joaquín Morán.

El nuevo fiscal determinó que debían notificar de la formación de la causa y la remisión de las actuaciones a la sede fiscal; además, no adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad para la mujer imputada.

Según informaron fuentes policiales, la mujer no quedó privada de su libertad, aunque estará a disposición de la Justicia durante el tiempo que lleve la investigación de la nueva causa en su contra.