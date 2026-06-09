¡VIDEO! Así cayó una banda de "viudas negras" que operaban en Puerto Madero

Una banda de "viudas negras" que se dedicaba a captar víctimas en el exclusivo barrio de Puerto Madero fue desbaratada en las últimas horas por la Policía, luego de operativos que culminaron con la detención de tres mujeres en la localidad bonaerense de San Justo.

Las sospechosas utilizaban un modus operandi coordinado para ganarse la confianza de los hombres, atacarlos y desvalijar sus propiedades.

La investigación comenzó tras una serie de denuncias de damnificados que coincidían en el relato de los hechos. De acuerdo a los investigadores, las acusadas frecuentaban zonas gastronómicas y de esparcimiento de Puerto Madero, donde elegían a personas de alto poder adquisitivo para concretar los robos.

Una vez que lograban ir hacia los domicilios de las víctimas, las mujeres les colocaban potentes sustancias psicotrópicas en las bebidas de los hombres. El fármaco los dejaba en un estado de indefensión total en pocos minutos, lo que les permitía actuar con absoluta tranquilidad.

El búnker

Con el avance de las pesquisas y el análisis de las cámaras de seguridad del área afectada, el personal policial logró rastrear la ruta de escape de las sospechosas. Los datos obtenidos se obtuvieron la órdenes de allanamiento donde se presumía que se ocultaban.

Durante los procedimientos ordenados por la Justicia, los efectivos lograron arrestar a dos de las mujeres imputadas. En las propiedades registradas se secuestraron elementos de valor que pertenecerían a las víctimas, dinero en efectivo y medicamentos que coinciden con los utilizados para dormir a las víctimas.

El juzgado ordenó la captura nacional e internacional de la imputada. Los trabajos de campo continuaron y finalmente los efectivos interceptaron a la prófuga, de 30 años, en la calle 8 del Barrio 20 de Junio en San Justo.

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de robo calificado y privación ilegítima de la libertad. Los investigadores no descartan que existan más personas damnificadas que aún no hayan realizado la denuncia por temor o vergüenza.



