¡VIDEO! Así detuvieron a un delincuente escondido en el baño de un departamento

Un delincuente, de 42 años, fue detenido en un baño en las últimas horas por la Policía de la Ciudad tras ingresar a robar en edificio del barrio porteño de Mataderos.

El frustrado asalto se registró en un departamento ubicado en el primer piso de un inmueble sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900. El implicado, que reside en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, fue descubierto mientras intentaba ocultarse dentro de la propiedad.

Todo comenzó con el llamado de una vecina al 911. La mujer alertó a las fuerzas de seguridad tras observar los movimientos sospechosos del desconocido a través de una ventana que comunica con el pulmón interno del complejo habitacional. Según las fuentes del caso, la testigo advirtió de inmediato que se trataba de un intruso que buscaba acceder a las viviendas.

Con la colaboración de los habitantes del edificio y tras obtener la correspondiente autorización de la fiscalía de turno, los policías ingresaron al departamento.

Al revisar los distintos ambientes de la vivienda, los efectivos se llevaron una sorpresa al abrir la puerta del baño. Allí se encontraba el sospechoso agazapado, quien se había escondido en ese sector con el objetivo de evitar ser visto por el personal policial y concretar su huida de la zona.

Lo secuestrado en poder del delicuente.

Los agentes procedieron a requisar al individuo y descubrieron que llevaba consigo una gran cantidad de elementos habitualmente utilizados para forzar accesos. Las autoridades secuestraron un martillo, una llave de fuerza, una pinza de punta, cuatro destornilladores, diferentes juegos de llaves y un estuche con 25 llaves Allen.

El fiscal Marcelo Ruilopez lo acusó de tentativa de robo por escalamiento.