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Domingo, 15 de marzo de 2026

Lo robó en Quilmes y quiso escapar por la General Paz: las cámaras lo delataron

El sistema de lectura de patentes lo identificó y la Policía montó un operativo que terminó con el sospechoso arrestado.

Redacción FMQ

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que circulaba con un auto robado en la avenida General Paz, a la altura de Mataderos, luego de que el vehículo fuera detectado por el sistema de cámaras del Anillo Digital tras un robo ocurrido poco antes en la localidad bonaerense de Quilmes.

Todo comenzó en horas de la mañana, cuando el sistema de lectura de patentes detectó sobre la avenida Juan B. Alberdi, a la altura de Larrazábal y en sentido hacia la General Paz, un Fiat Palio gris con alerta temprana por robo denunciado 24 minutos en Quilmes, por lo cual se emitió la alerta por la frecuencia radial y operadores del siste

ma de Anillo Digital realizaron el seguimiento del vehículo en tiempo real mediante cámaras y domos de la zona. Con esa información, móviles de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y lograron interceptar el auto en la intersección de la avenida Juan B. Alberdi y la colectora de la avenida General Paz, con la colaboración de personal apostado en el Destacamento Alberdi. 

Tras identificar al conductor, los efectivos comprobaron por el sistema de antecedentes que registraba declarada una rebeldía dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes. 

Posteriormente, los policías se comunicaron con el dueño del vehículo, quien manifestó que había dejado las llaves colocadas en el baúl y que un transeúnte se habría llevado el rodado al advertir el descuido, situación que quedó registrada por una cámara de seguridad privada. 

A su vez, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo del Dr. Manuel de Campos, Secretaría Nº 116 a cargo de la Dra. Julieta García, dispuso la detención del conductor por encubrimiento y el secuestro del automóvil.

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