El dramático pedido de un chofer de una aplicación a delincuentes que lo asaltaron: "Tengo hijos, por favor"

Un conductor de una aplicación de viajes sufrió un robo en el sur del Gran Buenos Aires, donde fue atacado por delincuentes. "Tengo hijos, por favor", les suplicó durante el asalto que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, que captaron el desesperado pedido de la víctima, mientras era abordado por los asaltantes.

El hecho ocurrió la semana pasada en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra del colegio Calabrini.

El video, que luego se difundió en redes sociales, muestra cómo los ladrones sorprendieron al chofer cuando se encontraba dentro de su vehículo con la puerta del conductor abierta.

En la filmación se observa que los asaltantes se introducen en el auto y comienzan a forcejear con la víctima, que permanecía sentada en el asiento del conductor.

En medio de la secuencia, el hombre les pidió que se retiraran. "Tengo hijos, pana, por favor", se lo escucha decir con evidente desesperación.

El episodio se desarrolló en cuestión de segundos, hasta que finalmente los delincuentes lograron concretar el robo y escaparon del lugar.

El asalto ocurrió alrededor del mediodía, en un horario en el que numerosos estudiantes ingresaban al establecimiento educativo, por lo que la cuadra presentaba una intensa circulación de personas.

Por el momento se desconoce si los autores del hecho fueron identificados, aunque el relevamiento de las cámaras de seguridad podría resultar clave para avanzar en la investigación.

