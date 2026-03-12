¡VIDEO! Discutieron por una maniobra y el motociclista esperó al colectivero en la parada para pegarle

Una discusión de tránsito en pleno centro de Mar del Plata derivó en una escena de violencia este miércoles.

Lo que empezó como un cruce de insultos entre vehículos escaló cuando un motociclista decidió subirse a un colectivo de línea para atacar a golpes al chofer, ante la mirada de los pasajeros.

Todo ocurrió cerca de las 15:30 en la concurrida intersección de la avenida Luro y Salta.

El conflicto pasó rápidamente de las palabras a la agresión física, transformando un viaje de rutina en un momento de tensión y miedo para quienes estaban a bordo.

Según pudieron reconstruir testigos del hecho, el cruce entre ambos conductores se había originado unas cuadras antes.

Los gritos e increpaciones mutuas fueron subiendo de tono mientras circulaban, pero el motociclista fue quien dio el paso que desató el escándalo al adelantarse para interceptar la unidad.

El conductor de la moto esperó al colectivo en la esquina sabiendo que el chofer debía detenerse allí, ya fuera por el semáforo o por la parada reglamentaria. En ese punto, el hombre dejó su vehículo en la vereda y subió decidido a la unidad de la línea 542.

Testigos

Tal como quedó registrado en las filmaciones de los testigos, el agresor ni siquiera se quitó el casco antes de avanzar hacia la cabina. Directamente comenzó a lanzar trompadas contra el colectivero, quien se levantó de su asiento, soltó el volante y comenzó a defenderse de los ataques.

La pelea se volvió un intercambio de golpes en el pasillo delantero del colectivo. El chofer, en su intento por repeler la agresión, también lanzó algunas trompadas, mientras el resto de los pasajeros comenzaba a gritar pidiendo que se detuvieran.

En medio del caos, la tensión creció cuando los usuarios del servicio intentaron intervenir para separar a los hombres.

Los testigos cuestionaron duramente la actitud del motociclista, recordándole a los gritos que dentro de la unidad de transporte público viajaban chicos que estaban asustados por la situación.

Fueron los propios pasajeros quienes, tras forcejear, lograron reducir al atacante y frenar la pelea. El agresor decidió bajar de la unidad, subirse nuevamente a su moto y escapar del lugar antes de que pudiera escalar aún más el conflicto.

A pesar de lo vivido y de los golpes recibidos, el chofer del interno de la línea 542 decidió no interrumpir el servicio. Continuó con su recorrido habitual, llevando a los pasajeros a sus destinos.