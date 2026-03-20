¡VIDEO! El descargo de la mujer agredida por un policía en la comisaría cuando fue a hacer una denuncia

Teresa Lissalt del Pilar vivió una pesadilla este jueves cuando se acercó a la Comisaría Decimosexta de Mar del Plata para denunciar una estafa y terminó siendo agredida física y verbalmente por un policía. La mujer, dueña de una vidriería, buscaba protección ante un engaño virtual y se encontró con la violencia de quien debía cuidarla. "No está apto para ser policía, el uniforme le queda grande", aseguró y adelantó que iniciará acciones legales.

La víctima relató que el conflicto se originó por una estafa en Facebook, donde un desconocido usaba la dirección de su local para vender espejos artesanales. Al intentar dejar constancia de lo ocurrido en la seccional, se topó con la negativa de los uniformados, lo que desató un cruce que escaló de la peor manera.

"Le dije que iba a denunciar la situación a la DDI y me contestó que no había delito", recordó Teresa con indignación. Según su testimonio, el efectivo la mandó "a lavar el orto", lo que la motivó a sacar su celular para registrar el maltrato y defenderse de la desidia policial.

En ese momento, la violencia pasó de las palabras a los hechos cuando el oficial la empujó, iniciando un forcejeo que terminó con una agresión física directa. "Ahí me empujó, yo lo empujo y hubo un forcejeo, una apretada de brazos y me metió una trompada baja", detalló.

Lissalt no ocultó su dolor y la sensación de desprotección absoluta al ser atacada por un hombre que vestía el uniforme del Estado. Para la damnificada, el agresor "no está apto para ser policía" y fue contundente al afirmar que "el uniforme le queda grande" a quien reacciona con golpes ante un pedido de ayuda.

Tras el escándalo, se supo que el agresor es un subteniente que realizaba tareas administrativas desde hace 17 años. "A este chico le sacaron el arma hace poco tiempo, es decir que ya se las mandó. No está apto para ser policía, el uniforme le queda grande", consideró Teresa.

Consecuencias

La mujer denunció el pésimo estado psicológico en el que quedó tras el episodio, manifestando un profundo nerviosismo y dolores en el pecho por la situación límite. "Fui a pedir ayuda y mirá cómo terminó. Las personas que tienen que estar para protegerte son las primeras que te agreden. Es una vergüenza total", sentenció.

Desde la fuerza le comunicaron que el subteniente fue desafectado de su cargo por un período de tres meses, tiempo tras el cual será evaluado nuevamente para determinar su continuidad.

Teresa adelantó que no se quedará de brazos cruzados e iniciará acciones legales. "Por supuesto que también voy a buscarme un abogado y le voy a hacer juicio a la provincia. No puedo creer que tenga semejante calidad de efectivos para que nos defiendan", adelantó la mujer.

Finalmente, la comerciante expresó su temor por posibles represalias tras haber hecho público el video y haber enfrentado al violento. "Cualquier cosa que me pase lo voy a asociar con la determinación que tomé de defenderme", concluyó.