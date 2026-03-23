Su lancha se prendió fuego en medio del lago Nahuel Huapi y se tiró al agua para sobrevivir

Lo que era una tarde de tranquilidad en el lago Nahuel Huapi casi termina en tragedia. Un hombre que circulaba en una lancha en la zona de la Península San Pedro, se encontró de un momento a otro atrapado por un incendio en el vehículo que no le dio tiempo para maniobras de auxilio. Sin dudarlo, tomó la decisión de lanzarse al agua para sobrevivir.

El aviso de emergencia llegó a la Prefectura Naval Argentina poco después de que testigos ocasionales vieran la columna de humo y a una persona flotando a la deriva.

Una embarcación que se encontraba en las cercanías advirtió la situación de peligro y se dirigió a toda velocidad hacia el punto del conflicto. Gracias a la rápida reacción de estos navegantes civiles, el hombre pudo ser sacado del agua antes de que el frío extremo del lago empezara a comprometer sus signos vitales.

Una vez en la costa, el personal de Prefectura tomó contacto con el hombre, quien todavía bajo el impacto del shock relató los segundos de terror que vivió a bordo.

Según su testimonio, el foco ígneo se desató de manera imprevista en el sector del motor y se propagó con tal velocidad que cualquier intento de sofocarlo resultó inútil. Por eso se arrojó al agua helada.

A pesar del riesgo de hipotermia por la inmersión, los médicos y rescatistas constataron que el hombre se encontraba en buen estado de salud. Fue monitoreado preventivamente debido a la situación de estrés y al contacto directo con el agua a baja temperatura.

Por su parte, la lancha terminó de ser consumida por el fuego hasta perder flotabilidad. A unos 100 metros de la línea de costa, la estructura de la nave se sumergió definitivamente en las profundidades del Nahuel Huapi.

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